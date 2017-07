Una anilla en la pata para volar identificada

Este programa se basa en el programa CES (Constant Effort Sites) del BTO (British Trust for Ornithology), cuyos objetivos son conocer cómo es la época reproductora de las aves comunes utilizando como herramienta el anillamiento científico.

El anillamiento científico consiste en la captura y marcaje con anillas metálicas que portan un remite o dirección (coordinado a nivel europeo por EURING, Unión Europea para el Anillamiento de Aves) y un código alfanumérico único, por lo que el ave queda identificada de por vida, ya que es como nuestro DNI, único. Tras el anillamiento y toma de medidas biométricas, de condición física, y por supuesto su datado y sexado, el ave vuelve a liberarse.

El Paser comienza a finales de marzo y finaliza a finales de julio, tratando de englobar toda la época reproductora de las aves comunes, tales como verderón, gorrión, jilguero, carricero, etc.

El programa tiene como colaboradores a los anilladores científicos de aves, que utilizan su estación de anillamiento como punto de muestreo. En esa estación de anillamiento (lugar elegido por ellos) tendrán que realizar al menos diez jornadas de campo en el periodo reproductor, siempre con el mismo esfuerzo de captura (es decir, siempre la misma cantidad de redes japonesas que se emplean para la captura inocua de las aves, en el mismo lugar) y siempre el mismo número de horas (cinco desde el amanecer); así, muestreando de forma constante y con el mismo esfuerzo se consigue que los datos sean comparables entre años y, por tanto, se puede calcular y ver la evolución en la reproducción de las aves comunes.

Porque el Paser lo que está obteniendo es información en la evolución de un índice de productividad de las aves, es decir, la proporción de jóvenes de una especie que hay en un año respecto a la proporción de adultos que se capturan. Esto nos indica si la temporada de cría es buena o mala, y cómo varía a lo largo de los años.

Ejemplar de verderón | Martín Pena

Si en una especie común como el verderón, obtenemos, año tras año, con los mismos cálculos, que la tendencia es negativa, es una llamada de atención, pues cada vez tenemos menos juveniles que se aportan al medio natural.

Para coordinar una estación has de ser anillador, ya que la metodología implica el anillamiento, pero se puede colaborar también con las estaciones no siendo anillador, ya que es un programa muy exigente en el que se necesita siempre ayuda en la estación: para colaborar en la toma de datos, montaje de redes, etc. Aunque en 2016 hayamos tenido una participación de cerca de 70 estaciones, para llevarlas a cabo ha sido necesaria la colaboración de más de 500 personas, de las cuales cerca de la mitad eran anilladores.

Arantza Leal Nebot Área de estudio y seguimiento de avifauna. SeoBirdlife

Esta sección se realiza en colaboración con el Observatorio de la Ciencia Ciudadana en España, coordinado por la Fundación Ibercivis