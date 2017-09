El lado más tierno

Cada espumosa combina a la perfección con un tipo de elaboración. Para los asados y guisos, hay que apostar por una cerveza potente, sutil en aromas y amable en el paladar, como es la Ambiciosa de Centeno. Así lo entienden en Los Xarmientos y Palomeque, donde la paletilla de ternasco asada y el cochinillo se degustan con esta propuesta.

Otra opción es Ambar Export, una cerveza rica en matices aromáticos y con una espuma densa y cremosa que se convierte en un buen acompañamiento para degustar la carrillera de Blanco de Teruel marinada a las tres maltas y guisadas con verduras del restaurante La Bodega de Chema o la costilla asada que sirven en Jena Montecanal. Su chef, Nacho Irigoyen, entiende que, además del modo de cocinado, cada animal tiene su propio maridaje. "Si hablamos de producto, las Pilsen –más ligeras y suaves– son las mejores para el pollo y el cerdo, mientras que para el ternasco es mejor que sea más amarga. Para la carne de buey, yo siempre apuesto por una Lager dorada", explica.

No obstante, la cocina no entiende de normas, y hay quienes apuestan por otras combinaciones que nada tienen que envidiar al maridaje tradicional. Es el caso de La Bodega de Chema, cuyo buque insignia es el cabrito asado, "que siempre servimos con una Marlen, una cerveza gastronómica, muy fina, con fuerza y redondez", explica Francisco Palma, su encargado. Esta espumosa es también protagonista en el menú de cuatro pases que han preparado para el certamen Tenedores Cerveceros, en el que cada elaboración viene maridada con una Ambar. Para Palma, la cerveza es un elemento fundamental en la mesa que cada vez se valora más, algo que no sería posible "sin los que saben hacer una buena cerveza".

- Ir al especial 'Tenedores Cerveceros de Ambar'