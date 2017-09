El mejor modelo universitario del mundo

El mundo es hoy más global que nunca. Estudiar una carrera universitaria hoy, es mucho más que aprender conocimientos. Para CESTE, estudiar es abrirse al mundo, ampliar la visión, escoger lo mejor de los mejores y convertir la diversidad en una oportunidad. Desde la escuela internacional de negocios, se apunta que la sociedad se merece disfrutar del mejor modelo universitario del mundo: el británico.

Según indican desde CESTE el modelo universitario británico está siempre en las primeras posiciones del ranquin mundial y europeo de universidades (4 de las 6 mejores universidades del mundo, son británicas), y garantizado por los altos estándares de la QAA (UK Quality Assurance Agency for Higher Education).

En CESTE quieren convertir la carrera universitaria (Bachelor in Computer Science o Bachelor in Business Administration) en una experiencia de aprendizaje única, donde el alumno es el protagonista y cuenta con un profesorado comprometido con su futuro, y con un modelo en mejora permanente, supervisado por un organismo independiente y exigente: University of Wales.