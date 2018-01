Descienden los aspirantes al MIR en Aragón mientras aumentan los de enfermería

Obtener una plaza como residente se ha convertido en una misión casi imposible, especialmente en el ámbito de la enfermería. Así se evidencia en el listado de admitidos publicada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad . Un total de 11.734 enfermeros se presentarán el próximo 10 de febrero al examen de Enfermero Interno Residente (EIR) para obtener una de las 1.051 plazas que se ofertan en toda España. Esto supone una media de 11 candidatos por puesto. En Aragón esta cifra todavía se dispararía más si los enfermeros aragoneses solo pudieran acceder a una plaza en la Comunidad (unos 20 por cada vacante existente). Por suerte, esto no es así y compiten en igualdad de condiciones que el resto de titulados del país.

Un total de 609 enfermeros de Aragón se presentarán al EIR, que tendrá lugar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza. Esta cifra es superior a la registrada el año pasado (un 11,74% más), cuando hubo 545 candidatos. “En la enfermería cada vez es más importante la especialización y esto se pone en relieve en el número de interesados en acceder a esta residencia”, explica Evangelino Navarro, representante de Sanidad de CSIF Aragón. Asimismo, detalla que esta opción supone una doble vía de acceso a un puesto de trabajo y dos años de sueldo asegurado. “Durante la formación del EIR (al igual que en el resto de residentes) se firma un contrato de dos años de duración. Por el contrario, cuando alguien acaba de terminar su formación y tiene pocos puntos, solo encuentra trabajos de manera esporádica, especialmente, en vacaciones de Navidad y verano”, señala.

Con el panorama actual, no es de extrañar que crezca el volumen de interesados en obtener un puesto de estas características. Por el contrario, el número de plazas ofertadas en los hospitales y centros de salud aragoneses no ha aumentado en la misma medida. En la convocatoria de 2017 hay un total de 31 vacantes: 6 de Pediatría, 8 de Obstetricia-Ginecología (Matrona), 1 de Geriatría, 6 de Familiar y Comunitaria y 10 de Salud Mental. No hay ninguna de Enfermería del Trabajo. “En Aragón se está trabajando para intentar implantar nuevas especialidades a través de las oposiciones, pero es algo complicado”, reconoce Navarro.

Ejemplo de ello es la especialidad de Familia y Comunitaria. “Actualmente no hay plazas específicas de este ámbito porque no se han podido convocar los procesos extraordinarios que estaban previstos”, explica. Esto se produce porque no todos los profesionales que están en disposición que ocupar una plaza, han recibido la correspondiente acreditación del Ministerio. “Para presentarse es necesario haber realizado el EIR en esa especialidad o demostrar ante el Ministerio la experiencia laboral previa y realizar un examen”, sostiene. Sin embargo, de las más de 42.000 personas que han solicitado esta convalidación al Ministerio, solo 17.00 han sido evaluados.

“Si sacáramos las plazas que existen, muchos de los que estarían en disposición de presentarse no podrían acreditar su formación porque aún no han sido evaluados. Por ello, el Gobierno de Aragón y los sindicatos estamos estudiando varias opciones para implantar la especialidad sin que nadie resulte perjudicado”, afirma. En la actualidad, las especialidades ya reconocidas (y con oposiciones) son Salud Mental y Matrona. Por su parte, a finales de diciembre se creó la bolsa de enfermería especialista en Trabajo, cuyo plazo para inscribirse termina el 28 de enero.

Menos interesados en el MIR

Al contrario de lo que ha ocurrido en enfermería, los aragoneses interesados en presentarse a un puesto como Médico Interno Residente (MIR) han descendido este año: de 457 a 414. Esta cifra contrasta con la registrada en España, donde se ha vuelto a marcar un máximo de candidatos. Un total de 14.450 graduados para las 6.513 plazas existentes: más de dos por vacante.

Esta ligera variación de solicitudes en la comunidad aragonesa se puede deber al descenso demográfico. Además, la tendencia se puede mantener en los próximos años ya que a esta cuestión se le unirá la reducción de las plazas de Medicina que se realizó en el año 2013, pasando de 222 a 190.

También hay pruebas para farmacéuticos, psicólogos, biólogos, radiofísicos y químicos. En el primer caso hay 16 interesados en Aragón. En total se presentan 1.290 farmacéuticos para 245 plazas, por lo que hay una ratio de 5,3. A ellos se suman 23 interesados en Biología; 19 en Química; 6 en Radiofísica y 137 en Psicología. En estas especialidades, las ratios son de 18, 15, 7 y 31 candidatos por puesto, respectivamente.

El 10 de febrero, la fecha clave

MIR, EIR, PIR, FIR... y el resto de especialidades tendrán que examinarse el sábado 10 de febrero en Zaragoza. Las pruebas de acceso para todas las titulaciones contarán con 225 preguntas más 10 de reserva, mientras que los aspirantes tendrán cinco horas para su resolución. Cada pregunta constará de cuatro respuestas alternativas posibles, de las que solo una será la válida.

Se utilizará nuevamente el modelo de plantilla de respuestas del examen que usa un sistema de “marcado”. Según subrayan desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, “se consolida la aplicación de una nota de corte introducida en la convocatoria 2012-2013 que, para esta convocatoria, se fija en el 35% en todas las titulaciones”.

Los resultados provisionales se conocerán a partir del 6 de marzo, a principios de abril se mostrarán los definitivos y el 17 de abril comenzará el proceso de asignación de plazas.