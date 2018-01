La incomprensión y la falta de apoyo legislativo que enfrentan los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal ha llevado a un grupo de afectados, entre ellos un aragonés, a impulsar una recogida de firmas para pedir que la enfermedad de Crohn entre en una lista de enfermedades incapacitantes.

"Nos conocimos a través de un grupo de Facebook, en las redes sociales, y surgió la idea de ir a la raíz del problema, que es ver caso por caso cómo beneficiar al paciente para tratar de allanar el camino de todos", informa un joven aragonés que fue diagnosticado hace diez años y mantiene ahora una batalla legal tras haberle sido denegada la incapacidad permanente.

Desde el anonimato reitera que no quiere restar protagonismo al resto de pacientes, puesto que la iniciativa parte de "un grupo de enfermos, gente joven que está muy fastidiada" y a la que, al no figurar su patología en la tabla de enfermedades incapacitantes les ponen "todas las trabas posibles y más" en estas situaciones. "No estamos tipificados como tal y como hay enfermos que están bien se generaliza siempre a favor de estos y no de los que están mal. Yo conozco a muchos enfermos de Crohn y el que está bien es la excepción. En mi caso estaba siempre con dolores, me sentaba mal la comida, hacía muchos viajes a Urgencias y nunca le daban importancia. Al final yo tampoco se la daba -confiesa-. Me acostumbré a estar con dolor de tripa y molestias, pero al final era como tener gastroenteritis todo el día", asegura este paciente aragonés que toma medicación diaria, pero asegura que no le hace nada.