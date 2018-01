Los cinco remedios infalibles para revivir en los días de resaca

'Noches de desenfreno, mañanas de ibuprofeno'. Este dicho común seguramente ha venido a tu cabeza al levantarte después de una fiesta en la que acabaste bebiendo demasiadas copas de más. Las grandes noches traen consigo casi siempre la odiosa resaca. El dolor de cabeza, las nauseas o los mareos son algunas de las razones que hacen que te plantees muy seriamente durante el tiempo que dura este malestar la idea de no volver a salir. Aunque no existe la fórmula infalible para que estos síntomas desaparezcan (a no ser que no bebas, que sería la mejor solución), sí que hay algunos trucos para paliar ese malestar y que seguramente no estés llevando a cabo. El alcohol con más alcohol se cura…

¿Cuántas veces has oído la típica frase de que tomarte otra caña es la mejor solución para la resaca? Este dicho popular es completamente falso. Aunque resulte evidente, beber más alcohol no va a hacer que desaparezca el malestar, solo va a retrasar sus efectos y deshidratará aún más tu organismo. La solución pasa por hacer todo lo contrario, alejar otras bebidas alcohólicas y convertir el agua en tu mejor aliado. Hidratarse todo el rato es fundamental pero también puedes prevenir este síntoma de antemano bebiendo un vaso de agua entre cada copa que ingieras y otro antes de irte a dormir.

Di adiós a la comida basura

Una de las opciones más comunes después de una noche de fiesta es optar por comer cualquier alimento precocinado que no requiera ningún esfuerzo en la cocina. Sin embargo, este es un gran error. Tras un exceso de alcohol es importante alejar los alimentos grasos de tu dieta y consumir otros ricos en vitaminas y azúcares. Esto no quiere decir que tengas que decir adiós a la 'comida basura' como las hamburguesas o las pizzas. En este caso la ecuación del orden de los factores no altera al producto es errónea, ya que estos alimentos con extra de grasas son la opción perfecta para cenar antes de una noche de excesos, ya que contribuyen a retrasar la absorción del alcohol.

Aléjate del paracetamol