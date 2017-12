El 80% de las personas con obesidad se siente culpable de su condición

El trabajo, llevado a cabo por la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) y la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (Seedo), ha analizado casi 31.000 tweets, mensajes en foros y noticias de prensa 'online'. Destaca que, de los mensajes extraídos de la red social Twitter, el 53% de los ofensivos se alojan en perfiles masculinos, frente a un 27% en perfiles femeninos.

"El 80% de las personas que conviven con la obesidad se siente culpables de su condición. Esta es uno de las hipótesis que nos llevó a poner en marcha el estudio, y saber cómo se estaba tratando la obesidad en Internet y en redes sociales", ha destacado la communications manager de Novo Nordisk para Europa del Sur, Silvia Muñoz.

Entre las conclusiones del estudio, señala que uno de los términos que más se utiliza es el de gorda, (41%), muy lejos del segundo término más usado gordo, (21%), por lo que se ve que hay más atención en el cuerpo de la mujer que en el hombre. Además, ellos son más proclives a insultar (el 53% de estos mensajes proceden de hombres) mientras que ellas utilizan con mayor frecuencia el autoinsulto (82%).

Problema de salud

El vicepresidente de la SEEN, Ignacio Bernabéu ha señalado que "el 53% de la población adulta y un 25% de los menores sufre exceso de peso. Más allá de un problema estético, la obesidad tiene relación directa con la muerte del 15,8% de hombres y del 14,8% de mujeres".

Bernabéu ha destacado que la obesidad se atribuye erróneamente a una cuestión de voluntad, sin embargo, son muchos otros los factores que influyen en ella. Por ello, ha explicado el doctor, es importante ofrecer información rigurosa sobre esta patología para reducir la situación de culpabilización y estigmatización que las personas que tienen obesidad sufren.

En la misma línea, el vicepresidente de la Seedo, Francisco Tinahones, ha recordado que, hasta hace poco la obesidad no ha sido reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como enfermedad, algo que ha colaborado a que la percepción de este trastorno no tenga aún el mismo rango de importancia que se le atribuye a cualquier otra patología.

"El no contextualizar esta enfermedad correctamente hace que, por ejemplo, el 80% de las personas que sufren problemas de peso no se identifiquen como obesos. En este sentido, desde la SEEN hemos diseñado una campaña, junto con el Ministerio de Sanidad, de prevención de la obesidad, con un enfoque más integral, con iniciativas que fomenten un estilo de vida saludable, y potenciando la actividad física", ha concluido el experto.

