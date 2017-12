Crean un test para medir el síndrome visual provocado por las pantallas

Según ha explicado la institución académica en un comunicado, el síndrome surge por la exposición durante largos períodos de tiempo a pantallas digitales de ordenadores, móviles y tabletas. Esa exposición conlleva "esfuerzos visuales" que provocan "cambios en la superficie ocular" y en el "estado de la película lagrimal" que se determina por un conjunto de síntomas como visión doble, borrosa o dificultad para enfocar.

Se trata de un nuevo cuadro clínico que afecta al 71 por ciento del personal de la administración pública y que también produce otros problemas como sequedad ocular, picor, fotosensibilidad e, incluso, dolor de cabeza.

Para poder detectarlo con eficacia y paliar sus efectos, investigadores del Departamento de Óptica, Farmacología y Anatomía y del Grupo de Investigación en Salud Pública de la Universidad de Alicante han elaborado el primer instrumento a nivel mundial que mide este síndrome en trabajadores y trabajadoras.

16 ítems para medir la frecuencia

Se trata de un cuestionario, validado científicamente mediante técnicas avanzadas y autoadministrado, que consta de 16 ítems para medir la frecuencia de aparición e intensidad de los síntomas. Mediante su uso, se pueden obtener datos reales de prevalencia del síndrome y establecer revisiones oculares y medidas para su prevención y mejora.

En breve, estará a disposición de servicios de prevención, mutuas, consultas clínicas y otras universidades, en varios idiomas, a través del repositorio BiblioPRO, Biblioteca Virtual de referencia científica internacional de los cuestionarios en español de Resultados Percibidos por los Pacientes.

La expansión de las tecnologías de la información en las últimas décadas ha dado lugar a un mayor uso de pantallas de visualización en el lugar de trabajo. La Encuesta Europea de Condiciones de Trabajo (EWCS 2010) señala que más del 30 por ciento de los trabajadores usan ordenadores todo el tiempo durante su jornada laboral.

En España, según la VII Encuesta Nacional de Condiciones de trabajo (ENCT 2011), casi la mitad de los trabajadores, un 45%, utiliza siempre pantallas de visualización de datos. En la caso de la Administración Pública la cifra asciende al 94%, por lo que "es importante abordar las cuestiones relativas a la seguridad y salud de los trabajadores".

"A partir de ahora en los reconocimientos laborales se podrá usar el cuestionario para detectar el Síndrome Visual Informático y mejorar su tratamiento", han explicado las investigadoras de la UA María del Mar Seguí y Elena Ronda, que llevan desde 2008 inmersas en esta línea de investigación.

Más frecuente en mujeres

Según los estudios realizados por las expertas, que ya han sido publicados en revistas científicas de alto impacto como Journal of Clinical Epidemiology, Ophthalmic and Physiological Optics o Journal of occupational Health, el síndrome es "más frecuente" en mujeres, especialmente tras la menopausia, y entre personas que utilizan lentes de contacto blandas.

Entre los profesionales de la Administración Pública la prevalencia del síndrome alcanza el 71%, mientras que para el profesorado universitario la cifra baja al 57,5% y, en el sector sanitario a un 56,7%.

A partir de una completa revisión bibliográfica, el grupo de investigadores de la UA realizó un completo listado de síntomas que se han reagrupando en los 16 ítems del cuestionario, y se analizó el método más adecuado para evaluarlos a partir de una escala.

"Nos encontramos en un momento de expansión del proyecto en el que ya se han interesado centros de todo el mundo por lo que se abren múltiples oportunidades de colaboración y nuevas líneas de investigación", han apuntado Seguí y Ronda.

Uno de los retos a abordar en el marco del Síndrome Visual Informático es estudiar su incidencia en edades infantiles y adolescentes para comprobar si tiene relación con el aumento progresivo de la miopía.

"Todos nos hemos adaptado a la revolución de las TICs pero debemos analizar si no hemos sustituido con demasiada rapidez los libros por las tablets en las aulas sin tener datos clínicos sobre su impacto en la salud ocular de los más pequeños", han advertido.

