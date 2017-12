La doctora zaragozana que ha operado a un Gran Hermano'

La doctora zaragozana Lourdes Moreno Carbonell, de la unidad Neo Injerto Capilar Gen, ha sido la encargada de hacer realidad uno de los sueños del polémico exconcursante televisivo: el de lucir 'pelazo' (y, a partir de ahora, sin pelucas).

El propio exconcursante, tras sorprender a la audiencia de 'GH 17' con su calvicie y su peluquín, ha anunciado en redes sociales que retransmitirá "en directo" su cirugía, alimentando así el misterio de una extravagante cuenta atrás que está llevando a cabo en sus redes sociales.

"Miguel es un chaval súper majo, pero a nivel televisivo es todo un personaje y, como tal, tiene que cultivarlo. Él vive del pelo y va a todos los eventos con peluca. Nos contó que antes de venir aquí, a Zaragoza, se había recorrido clínicas de todo el mundo, pero a través de las redes sociales -donde es muy activo- supo de nuestro trabajo y le gustaron los resultados que colgábamos de otros pacientes de la clínica. Un día vino a la unidad, habló con la doctora, que le explicó cómo lo hacíamos, y decidió operarse aquí", explica Diego Campillo, director del centro médico Aragolaser, todo un referente para el tratamiento quirúrgico de la alopecia en Zaragoza.

Según informan desde la clínica, un tratamiento de este tipo cuesta de media entre 4.500 y 5.000 euros. "El 90% de los pacientes que se operan en el centro son hombres; en mujeres se hace injerto de ceja y poquita cosa más", informan desde la clínica.

Los avances en medicina estética y equipamientos tecnológicos han permitido también mejorar los resultados de la operación y acortar los tiempos del proceso. En la actualidad, informan desde este centro médico de Zaragoza, se hace en una única cirugía que dura de seis a ocho horas. "El alta es inmediata y los resultados finales se ven a los seis meses. Antes era todo muy rudimentario (se hacía un corte que iba de lado a lado de la nuca), pero ahora se trabaja siempre con un micromotor motorizado que no deja cicatriz y se trasplanta pelo por pelo consiguiendo densidades del 100%", detalla Campillo, quien subraya que el objetivo final de esta operación es que no se distinga el pelo natural del injertado, "que no se vea el típico pelo de muñeca", dice en alusión a la naturalidad de los resultados.

La de Miguel -relatan- no es, sin embargo, la primera vez que operan a un famoso, pues aseguran haber intervenido a tres futbolistas, un cantante de ópera y un actor conocidos por todos, si bien los contratos de confidencialidad firmados con ambos no permiten revelar sus nombres. "Esta es la primera vez que nos permiten hacerlo público y estamos muy contentos", señalan Lourdes y Diego, orgullosos.