“¿Algo que declarar?” me preguntaron en el Aeropuerto Internacional de Yamena antes de comenzar mi viaje de vuelta. Y yo, todavía con la piel de gallina y los ojos vidriosos inundados por gotas de recuerdos, sólo alcancé a responder un casi inaudible “no”.

¿No? ¿Seguro? Iba pensando con remordimientos en cada uno de mis vuelos de vuelta. Cómo que nada que declarar. La RAE en la primera entrada para definir declarar indica: Manifestar, hacer público. Entonces, claro que tengo que declarar. Me veo obligado a contar a todo el mundo qué está pasando en el Chad. Porque cuando miras a los ojos de niños, madres y padres de allí, ves que te están suplicando ayuda.

¿Y yo diciendo que no tengo nada que declarar? Acaso no debo hablar de hambre, de miles de desplazados, de la falta de profesores y escuelas, de accesos restringidos por militares que ahora no dejan ni pescar en un lago que era una forma de vida para sus habitantes,… Claro que debo contarlo.

Vengo de hacer labores de cooperación allí, pero ahora debo seguir cooperando dando a conocer todo aquello a los que vivimos aquí. Porque la distancia no es excusa para cerrar los ojos a la realidad. Porque ninguna de las personas que viven allí merecen que me dé la vuelta y deje que el tiempo olvide. Lo que merecen es que hable y quizás hablando y haciendo ruido consiga que llegue más ayuda. Y si no lo consigo yo, quizás lo consiga alguno de los que me escuchan. Eso es cooperar.

Ahora me toca a mí preguntarte: ¿Algo que declarar?