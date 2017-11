Hasta cien pacientes sin cita desbordan las consultas de pediatría en Valdespartera

"Cuando más se satura el servicio es por las tardes, al salir los niños del colegio y acudir con sus padres; pero en general estamos así todo el día. Si tenemos seis minutos por cada paciente y metemos 70 extras cada tarde, ¿qué calidad asistencial podemos dar?", se pregunta resignado uno de los profesionales consultados.

Pasadas las 18.30 de este jueves (hora a la que en teoría se cita al último paciente), decenas de familiares esperaban con sus pequeños en la sala de espera de pediatría del centro de salud de Valdespartera. Algunos, como Marta Pérez y su hijo de 15 meses, lo hacían con cita. "Esta la cogí hace dos semanas porque siempre va con demora, pero tuve que venir antes de urgencia porque se puso el chico malo con fiebre", cuenta mientras espera su turno.

A su lado, Rosa María Baquedano, que ha acudido con su nieta Nayara, de dos años, comenta que a ella le dieron cita con una demora de dos días para hacerle a la niña una revisión de peso. "Hace poco la trajimos que se puso mala, y lo mismo... Hay tantos chicos pequeños en el barrio que, como mínimo, para que funcione bien deberían poner un pediatra más de refuerzo", argumenta esta abuela, citada para las 18.10. Otro familiar, C. A. C., vecina de Valdespartera, ha acudido con su hijo Pelayo de 15 meses sin cita al ponerse malo el pequeño. "Llamamos ayer (este lunes) y nos daban para mañana (miércoles), que no me parece mucho... Hay días que la demora aún es mayor, pero lo hemos llevado a la guardería y allí nos han dicho que viniéramos directamente aquí porque lleva los ojitos muy hinchados", explica esta madre, que lleva 40 minutos esperando.

Falta de pediatras

Fuentes de Sanidad de CSIF Aragón aseguran que la situación descrita lejos de ser algo "puntual" es fruto de la carencia de especialistas en pediatría para dotar de refuerzos el servicio de este y otros centros de salud de Zaragoza y el medio rural. "En estos momentos, otro centro que está desbordado es el de Torrero. Allí los médicos de familia están por encima de las cartillas que les correspondería tener y la previsión es que se vean desbordados en pediatría por la cantidad de gente joven de Parque Venecia que está yendo al centro", puntualiza el presidente de Csif, Evangelino Navarro.

Según datos de este sindicato, en el centro de salud de Torrero hay tres pediatras y 12 médicos de familia a los que les corresponden unas 1.500 cartillas por especialista. Pero estas ratios -matiza Navarro- no se cumplen, pues la mayoría supera las 1.800. "Torrero tiene una población muy envejecida, lo que requiere mucha asistencia; y, por otro lado, la población que se le asigna de Parque Venecia es una población joven -con niños- que supone una doble vía de trabajo, lo que agrava el problema", apostilla.

En Valdespartera, sin embargo, la situación es similar (en cuanto a presión asistencial), pero a la inversa. "Teóricamente tienen seis pediatras en plantilla orgánica y están todos ellos por encima del número de cartillas. El problema del centro de salud de este barrio reside en que se ven saturados por una población muy joven, que aunque no hace un uso excesivo del médico de familia, sí lo hace del pediatra", subraya. Y así lo indica Raúl Chueca, presidente de la Asociación de Vecinos Arcosur, quien da cuenta de la demanda que hay por parte de los vecinos de la zona -en su mayoría parejas jóvenes con hijos pequeños- de este servicio que les proporciona "con demoras habituales de dos y tres días" el centro de salud de Valdespartera. El caso más reciente -cuenta- es el de un vecino que llamó el jueves pasado para pedir cita y le dieron para este martes; pero asegura que más allá de los retrasos por gripes y otras patologías propias del invierno, el servicio de pediatría presenta de normal demoras acuciantes que obligan a la plantilla del centro de salud a ir "a doscientos por hora" para atenderlos a todos.

"Los pediatras del barrio están sobresaturados. Hacen falta más especialistas porque si no la demora se acrecienta cuando corren virus o hay episodios generalizados de enfriamientos, catarros, etc., como sucede ahora. La verdad es que los pediatras y enfermeros que tenemos aquí son todos muy profesionales -y hay días que hasta intentan meter 15 niños más fuera de jornada-, pero no te citan de un día para otro porque se ven desbordados. La población infantil en nuestro barrio cada día crece más y eso requiere reforzar la plantilla en función de las necesidades", reclama Chueca.

