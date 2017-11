Los gritos, el llanto o la tos, principales causas de la hemorragia de las cuerdas vocales

Esta hemorragia, propia de los cantantes, incluso de aquellos que hacen entrenamiento vocal, es consecuencia de un sonido intenso realizado de manera traumática, de una explosión emocional o de gestos vegetativos como la tos. "Aunque también es cierto que, previo a una hemorragia cordal, suele haber escenarios que la predispongan, como una laringitis, una infección viral, pequeñas lesiones vasculares en las cuerdas previas, el período menstrual, el uso de anticonceptivos o el abuso de aspirina/ibuprofeno", ha apostillado el experto.

Por ello, el logofoniatra ha destacado la importancia de tener una valoración reciente por un otorrinolaringólogo especializado en laringe, ya que permitirá saber si existe una lesión que, como las ectasias, puedan favorecer dichas hemorragias.

"Tener esta información previa es más que útil, ya que sabré que debo reducir el trabajo vocal cuando estoy acatarrado o si, siendo mujer, estoy con la menstruación", ha apostillado, para recomendar llevar una dieta saludable y descansar con el fin de evitar procesos catarrales.

Del mismo modo, el doctor ha aconsejado efectuar calentamientos dirigidos previo al uso de la voz; intentar llevar una vida de relación sana y agradable, puesto que las explosiones emocionales pueden ser las causantes de dichas lesiones; y evitar el uso de anticonceptivos.

"Por último, si después de utilizar la voz un cantante percibe que hay más ronquera, que las notas agudas cuestan o que no las tiene, lo mejor es cerrar la boca. Haz mutismo hasta que te vea un otorrinolaringólogo (asegúrate de que esté especializado en cantantes). Todo lo que se haga o deje de hacer en los días posteriores al suceso será de vital importancia para la recuperación de tu voz", ha puntualizado Wuhl.

De todas maneras, prosigue, si pasado el tiempo y la hemorragia no desaparece pero la voz recupera su timbre y sus parámetros, "no hay razón para desesperar", pues no es complicado vivir con una lesión si uno aprende a cuidarse. "Si tu voz no vuelve a ser la misma, es posible que el especialista de otorrinolaringología proponga que te sometas a una intervención quirúrgica. En ese caso, busca al mejor", ha zanjado.