Fútbol contra el alzhéimer

El fútbol podría ser como el primer amor, que nunca se olvida. Una pasión que remueve la nostalgia. Una religión con cientos de lugares de culto. Un acto de fe. Una 'metáfora de la vida' escrita por Sacheri, la "recuperación semanal de la infancia" para Javier Marías o "lo más importante de las cosas menos importantes" que diría Valdano. Un negocio y deporte cuya repercusión es capaz de llegar a ámbitos sorprendentes y ser una fuerte herramienta para los enfermos de alzhéimer. No es que pueda con esta demencia degenerativa pero sí ayuda a despertar recuerdos y emociones. Así lo atestiguan diversos estudios como el llevado a cabo por la Universidad Autónoma de Barcelona (Fundación Salud y Envejecimiento) y al que se ha sumado el proyecto 'Enriqueciendo la memoria a través del fútbol' de la FEAFV (Federación Española de Asociaciones de Futbolistas Veteranos), una iniciativa pionera que cuenta con el apoyo de la AFE y de la Federación Española de Asociaciones de Futbolistas (FEAF). En estos talleres de reminiscencia a través del fútbol se propone utilizar este deporte para despertar recuerdos y emociones en enfermos de alzhéimer, en un intento or mejorar su calidad de vida y frenar la evolución de la enfermedad.

A través de fotos de jugadores, recortes de periódicos de crónicas deportivas, objetos conmemorativos y vídeos de partidos, el fútbol sirve para estimular buenos recuerdos con el objetivo de mejorar la autoestima y el estado de ánimo de las personas con demencia y de sus cuidadores.

"Vamos asociando imágenes de fútbol con su vida particular. Hay quien termina con el pañuelo lleno de lágrimas y recuerdos", describe Javier Torres Gómez -entrenador nacional, ex futbolista y dinamizador de la FEAFV- que imparte uno de estos programas de terapia no farmacológica en la residencia Ballesol Parque Almansa. Junto a él hay otros profesionales como Silvia Sánchez -neuropsicóloga clínica en este centro madrileño- que explica que las terapias "están dirigidas para trabajar la memoria episódica y biográfica, para remontarles a esas fechas. Con algo tan trivial como el fútbol se están trabajando capacidades cognitivas muy importantes y se desarrollan las habilidades sociales entre ellos".