Los microbios intestinales pueden influir en la progresión de la esclerosis múltiple

Investigadores de la Universidad de California San Francisco (UCSF), en Estados Unidos, han identificado microbios intestinales específicos asociados con la esclerosis múltiple (EM) en pacientes humanos, lo que demuestra que estos microbios participan en la regulación de las respuestas inmunes en los modelos de ratón de la enfermedad.

Los nuevos hallazgos -que se publican esta semana en la edición digital temprana de 'Proceedings of the National Academy of Sciences'- sugieren que los microbios intestinales pueden desempeñar un papel en la neurodegeneración que caracteriza a la EM. Los autores esperan que el hallazgo ayude a los científicos a comprender los orígenes de la esclerosis múltiple y pueda llevar a tratamientos, como cambios en la dieta o fármacos basados en subproductos microbianos, que puedan mejorar el curso de la enfermedad.

La esclerosis múltiple es un trastorno neurodegenerativo autoinmune que afecta a aproximadamente 2,5 millones de personas en todo el mundo con pérdida progresiva de visión, debilidad y temblores, y problemas de coordinación y equilibrio. En casos severos, puede provocar parálisis.