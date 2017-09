"Sabemos cómo prevenir el suicidio, pero no lo hacemos". Esta es la denuncia del presidente de la Sociedad Española de Suicidología (SES), Andoni Anseán, ante una " tragedia de magnitud, pero invisible en España" , a pesar de causar 10 muertes diarias y suponer un gran reto para la salud pública.

Coincidiendo con la conmemoración el 10 de septiembre del Día Internacional de la Prevención del Suicidio, la SES ha celebrado en Madrid su I Congreso este fin de semana para dar visibilidad a este problema, que termina con la vida de unas 4.000 personas al año, ha recordado su presidente.

La mayoría de los suicidios se registran entre los 35 y los 60 años, aunque los ancianos ostentan una tasa 4 ó 5 veces superior y los jóvenes los mayores índices de tentativa.

Según Aseán, son perfiles distintos, que hay que abordar con políticas de prevención en los adolescentes, mientras que en el caso de los mayores "se debe incidir en señales de alerta del entorno".

El 90% de los suicidas tenían un trastorno mental diagnosticable, "lo que no significa que estuvieran diagnosticados" y en un 60% de los casos trastornos afectivos o depresivos.

Por ello, el experto asegura que la salud pública afronta el reto de detectar ese riesgo suicida o ese trastorno afectivo a tiempo.

Para poder hacerlo, hay que "tener conciencia de que ese problema existe", lo que, a su juicio, no sucede en España donde no hay sensibilidad ni política, ni sanitaria ni social.

Tras señalar que un 17% de los suicidas había visitado a su médico de cabecera el día en que puso fin a su vida "y no para hablar de ello", apuesta por abordar este problema como cualquier otro de salud pública.

A su juicio, esto incluye la formación de profesionales, la coordinación entre instituciones, la preocupación de todos los implicados (también fuerzas de seguridad o bomberos) y la adopción de soluciones arquitectónicas en espacios públicos.

En este sentido, la oenegé Teléfono de la Esperanza ha presentado, junto a UPN, una proposición no de ley en el Congreso para la creación de un Plan Nacional de Prevención del Suicidio, que genere un marco para crear planes autonómicos y dotación presupuestaria para su puesta en marcha y ejecución.

Andoni Anseán espera que su futuro no sea el mismo que el de la PNL que en 2012 presentó UPyd y que "acabó en un cajón" y ha lamentado que "si no nos hemos puesto de acuerdo para actualizar una estrategia en salud mental, no hablemos ya de una en prevención del suicidio". "Ni está, ni se la espera", ha señalado.

Los expertos en la materia han alzado la voz para pedir que "se hable de suicidio para ayudar a prevenirlo" y el Teléfono de la Esperanza ha pedido que se elimine la "leyenda urbana que tanto daño hace y que asegura que al hablar de suicidio se produce un efecto contagio".

La oenegé ha asegurado que el suicidio es una de las formas de morir más trágicas y dolorosas, ya que "se muere solo y el sufrimiento que se tiene que soportar previamente no es comprensible para los que no han vivido esa experiencia".

"Hay un reproche moral más o menos manifiesto ante un suicidio", ha explicado Anseán, aunque ha asegurado que este prejuicio se supera con conocimiento, "cuando se conocen las situaciones, el sufrimiento y la desesperanza de estas personas".

La SES ha publicado un manual de ayuda en el que bajo el título 'La pérdida inesperada' ayuda en el duelo por suicidio y que se entrega a los familiares.

Y es que "nadie se espera que una persona que esté a su lado se suicide, pero todas las personas que se suicidan tienen alguien a su lado", ha puntualizado.

