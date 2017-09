Demuestran la eficacia de la vacuna en la prevención contra el papiloma

Así, el estudio demostró que la administración de tres dosis entre 2008 y 2010 a las niñas nacidas en 1994 y 1995 fue efectiva en un 77% para evitar las verrugas genitales. Este porcentaje bajó al 61% con la administración de una sola dosis.

Para medir la efectividad de la vacuna, el grupo de investigadores liderados por el jefe del Área de Investigación en Vacunas de la Fundación Fisabio, Javier Díez, han tomado como referencia la aparición de verrugas genitales, que suelen surgir en torno a los 10 meses de producirse la infección por VPH.

Al respecto, ha explicado que se ha estudiado la aparición o no de verrugas para poder analizar el impacto de la vacuna, ya que se trata del primer signo que nos indica si la vacuna protege frente a la infección y por tanto, es un marcador inicial de si está o no funcionando".

El estudio poblacional ha abarcado un total de 279.787 personas, cifra que incluye todas las niñas y mujeres de 14 a 19 años inscritas en la Comunidad Valenciana entre enero de 2009 y diciembre de 2014.

Como herramienta, los científicos han utilizado las bases de datos de salud de que dispone la consejería de Sanidad Universal y Salud Pública de la Comunidad Valenciana (SIA, SIP y SIV).

"Gracias a la excelencia de estas bases de datos, hemos sido capaces por primera vez en España de comprobar el impacto que puede tener la vacuna del papiloma humano", destaca Díez.

Tras la vacuna cuadrivalente, en la Comunidad Valenciana se administró la vacuna bivalente (VPH16/18) a partir de 2011, cuya eficacia, tal y como señala Javier Díez, se prevé mayor contra el cáncer, no así contra las verrugas, protegiendo ambas contra las cepas de VPH que tienen más probabilidad de causar cáncer cervical.

Este estudio acaba de demostrar que una de ellas, la quadrivalente, es además altamente efectiva contra las cepas de VPH que tienen más probabilidad de causar verrugas genitales, según las mismas fuentes.

Verrugas genitales

Las verrugas genitales son generalmente una infección de transmisión sexual causada por el virus de papiloma humano. Se ha estimado que entre el 5 y el 10% de la población tienen al menos un episodio de verrugas genitales durante su vida.

Según los resultados, la incidencia de las verrugas genitales en las mujeres no vacunadas y en las que recibieron la vacuna bivalente fue mayor que en las niñas y mujeres que recibieron la vacuna quadrivalente contra el VPH.

Las conclusiones de este estudio han sido recogidos en el artículo 'Effectiveness of HPV vaccines against genital warts in women from Valencia, Spain', y publicados en la prestigiosa revista científica 'Vaccine'. Firman como autores Esther Navarro-Illana, Mónica López-Lacort, Pedro Navarro-Illana, Juan José Vilata y Javier Diez-Domingo. Colaboran en el estudio el Hospital General Universitario de Valencia y la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir.

Díez ha informado de que el area de Investigación en Vacunas de la Fundación Fisabio está evaluando la eficacia de la nueva vacuna VPH-9. Se prevé que cubrirá el 90% de los cánceres y también verrugas genitales. Para ello, se ha realizado ya tres ensayos clínicos con esta nueva vacuna en los que han participado entre 400 y 500 niñas y niños,", añade Diez.

La vacuna nuevevalente protegerá frente a 9 tipos de VPH (VPH6/11/16/18/31/33/45/52/58). "Es una vacuna que se administrará en dos dosis a menores de 14 años y que ha tenido muy buena aceptación por parte de los participantes. El nivel de seguridad y la protección que ofrece frente a los nueve genotipos es muy alta", añade Javier Díez.

Esta vacuna, que ya se administra en Estados Unidos, cuenta actualmente con la opinión positiva del Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) de la European Medicines Agency, y se encuentra en la fase de autorización para su comercialización en Europa.