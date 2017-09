Cómo tener una buena rutina de sueño

Por norma general, un adulto necesita de media entre 7 y 8 horas de sueño. Dormir durante ese tiempo no quiere decir que al día siguiente vayamos a estar descansados, sino que es el tiempo que necesita nuestro cuerpo para su correcto funcionamiento.

En el descanso es vital seguir una rutina, no basta con ir a la cama cuando uno se nota el cansancio. Es importante mantener unas pautas día tras día. Así pues, aunque puede que esto sea de lo más complicado, hay que intentar fijarse una hora para ir a la cama. Aun en el caso de no estar cansado, de esta manera habituaremos a nuestro cuerpo.

En segundo lugar, en la medida de los posible, hay que tratar de no usar pantallas (ordenador, móviles, televisión, etc.) antes de acostarnos. Si no estas cansado, es mejor que leas un libro o una revista. El motivo radica en que los dispositivos electrónicos de hoy día emiten mucha luz. Aunque puede parecer algo completamente inocuo, esto altera nuestro reloj biológico. Dicho de otra manera, esa luz intensa, proyectada ante nuestros ojos de manera prolongada, nos produce insomnio o interrupción del sueño.