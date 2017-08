Vinculan el consumo de la píldora anticonceptiva con un menor riesgo de padecer artritis reumatoide

Tomar la píldora anticonceptiva, en particular durante siete o más años consecutivos, está vinculado a un menor riesgo de desarrollar artritis reumatoide, según concluye una investigación publicada en la edición digital de 'Annals of Rheumatic Diseases'. Sin embargo, no se encontró un vínculo significativo para la lactancia materna -una práctica que se ha asociado con un efecto protector- después de explicar varios factores potencialmente influyentes.