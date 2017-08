No evitar los sentimientos negativos favorece al bienestar general

"Hemos encontrado que las personas que habitualmente aceptan sus emociones negativas experimentan menos emociones negativas, lo que redunda en una mejor salud psicológica", explica la autora principal del estudio Iris Mauss, profesora asociada de psicología en la UC Berkeley.

En este punto, los investigadores sólo pueden especular sobre por qué aceptar sus emociones sin alegría puede desactivarlos, como las nubes oscuras que pasan rápidamente frente al sol y se alejan.

"Tal vez si usted tiene una actitud de aceptación hacia las emociones negativas no les otorgue tanta atención --explica Mauss--. Y quizás, si estás constantemente juzgando tus emociones, la negatividad puede amontonarse".

Los resultados del estudio sugieren que las personas que comúnmente se resisten a reconocer sus emociones más oscuras, o juzgarlas con dureza, pueden terminar sintiéndose más estresadas psicológicamente.

Por el contrario, aquellos que por lo general permiten que sentimientos tan sombríos como la tristeza, la decepción y el resentimiento se manifiesten y sigan su curso tienen menos síntomas de trastorno del estado de ánimo que los que los censuran e intentan alejarlos, incluso pasados seis meses.

"Cómo nos acerquemos a nuestras propias reacciones emocionales negativas es realmente importante para nuestro bienestar general --explica el autor principal del estudio, Brett Ford, profesor asistente de psicología de la Universidad de Toronto--. Las personas que aceptan estas emociones sin juzgar o tratar de cambiarlas son capaces de lidiar con su estrés con más éxito".

Se llevaron a cabo tres estudios separados sobre diversos grupos, tanto en el laboratorio como online teniendo en cuenta la edad, el género, el estatus socioeconómico y otras variables demográficas de los participantes y se descartaron los factores que pudieran sesgar los resultados.

En el primer estudio, más de 1.000 participantes completaron las encuestas calificando su grado de acuerdo con declaraciones tales como "Me digo a mí mismo que no debería estar sintiendo la forma en que estoy sintiendo". Aquellos que, por regla general, no se sentían mal por sentirse mal, mostraban niveles más altos de bienestar.

En el estudio final, más de 200 personas llevaron un diario sobre sus experiencias más agobiantes durante un período de dos semanas. Cuando fueron encuestados acerca de su salud psicológica seis meses después, los que típicamente evitaban las emociones negativas reportaron más síntomas del trastorno del estado de ánimo que sus compañeros que no lo hacían.

- Ir al suplemento de salud