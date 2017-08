Uno de cada 5 pacientes con problemas cardiovasculares incumple su tratamiento en verano

Los valores de presión arterial disminuyen en la época estival, lo que se debe a que con el calor se produce una vasodilatación para favorecer la pérdida de temperatura corporal y como consecuencia se tiene una tensión arterial baja. "Todas las precauciones son pocas para disfrutar unos días de descanso sin contratiempos", ha apuntado en un comunicado el doctor Rafael Florenciano, especialista de la Unidad de Cardiología integral de Hospital Quirónsalud Torrevieja.

En este sentido, el doctor Florenciano señala que una mala alimentación, con gran carga de grasas y sal, junto con otros factores como el abuso del tabaco, el alcohol y la disminución de la práctica deportiva de forma regular son prácticas que provocan un "descontrol" de la tensión arterial.

Dentro de las personas hipertensas, los adultos mayores son "especialmente sensibles" al calor ya que el mecanismo de la sudoración normalmente está deteriorado por lo que "es muy probable que se presenten problemas cardiacos y renales". Es por ello que desde Quirónsalud València la doctora Catheline Lawers recomienda acudir al médico antes de los meses de calor para ajustar el tratamiento antihipertensivo.

"Uno de los medicamentos utilizados para el tratamiento de la presión arterial alta son los diuréticos, lo cual sumado a las altas temperaturas del ambiente hace que el paciente pierda más líquidos" por lo que es de "vital importancia" aumentar su consumo, como señala el doctor Florenciano.

Recomendaciones para el verano

Por otro lado, los expertos apuntan una serie de recomendaciones para el verano para cuidar la salud cardiovascular. Entre las precauciones destacan llevar la medicación encima, evitar la ingesta excesiva de bebidas alcohólicas, no pasar mucho tiempo expuesto al sol, evitar los trayectos largos en avión y elegir destinos vacacionales cuya altitud no este por encima de los 2.000 metros y no haya temperaturas extremas.

