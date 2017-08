La acumulación de calcio en las arterias aumenta el riesgo de ataque cardiaco o accidente cerebrovascular, según ha puesto de manifiesto una investigación realizada por expertos del UT Southwestern Medical Center de Estados Unidos.

De hecho, en el estudio, publicado en el 'Journal of the American College of Cardiology', las personas que no tenían acumulación de calcio en sus arterias eran un tres por ciento menos propensas de padecer un evento cardiovascular en los próximos 10 años, a pesar de que muchos tuvieran factores de riesgo cardiovascular.

Para alcanzar esta conclusión, los científicos examinaron las tomografías computarizadas del tórax y el corazón de 6.184 personas de entre 45 y 84 años que nunca habían tenido un ataque cardiaco o un accidente cerebrovascular y habían participado en el estudio 'Estudio Multiétnico de la Aterosclerosis (MESA).