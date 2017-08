El 30% de la población mundial tiene problemas de obesidad

Un estudio sobre los efectos en niños y adultos del sobrepeso y la obesidad, en el que ha participado la Universidad de Valencia (UV), revela que más de 2.000 millones de niños y adultos sufren problemas de salud relacionados con el exceso de peso, un 30 por ciento de la población mundial.

El estudio, publicado en la revista 'The New England Journal of Medicine', se ha realizado en 195 países y durante 25 años (1980-2015).

El trabajo, del que es coautor el catedrático de la UV Rafael Tabarés-Seisdedos, advierte de que un porcentaje creciente de personas mueren por problemas de peso al aumentar enfermedades como las cardiovasculares, la diabetes o diversos tipos de cáncer.