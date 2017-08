"En verano aumentan los embarazos no deseados porque se baja la guardia"

El sol, las vacaciones y el tiempo libre hacen del verano una época propicia para disfrutar y liberarse del estrés habitual y las obligaciones. Los días son más largos y eso hace que dispongamos de más horas para dedicarnos a nosotros mismos y a disfrutar de momentos de desconexión y de ocio. Incluso en las relaciones personales, parece que el calor y el ambiente de relajación provocan también el aumento del deseo sexual. Así lo afirman diversos estudios que asocian el aumento de los niveles de vitamina D, generados por el sol durante los meses estivales, con el incremento de los niveles de testosterona, hormona asociada directamente con el deseo sexual en hombres y mujeres. Así, un estudio realizado en España con cerca de 3.000 voluntarios ha demostrado que quienes tenían altas cantidades de vitamina D presentaban también un mayor nivel de testosterona en sangre y, en consecuencia, experimentaban un incremento de la libido.

En consecuencia, precisamente en esta época del año, los expertos instan a "no bajar la guardia" en el uso de los métodos anticonceptivos para la prevención de embarazos no planificados así como posibles enfermedades de transmisión sexual. "En verano nos volvemos más olvidadizos en materia de anticoncepción y se producen más embarazos no deseados por la situación que se genera en estas fechas, mucho más proclives a la aparición de relaciones sexuales que no siempre se dan en los momentos más protegidos por la ausencia de anticoncepción o el uso incorrecto de estos métodos", advierte el doctor Ezequiel Pérez, jefe del servicio de ginecología del Hospital General de Requena y miembro de la Sociedad Española de Contracepción (SEC).

Aunque los datos de la última encuesta de anticoncepción elaborada por la SEC concluyen que, en 2016, el 71,1% de las mujeres utiliza algún tipo de método anticonceptivo, todavía hay un amplio porcentaje de parejas que se exponen a una relación sexual de riesgo. "Hay un 30% de mujeres que no usa ningún método anticonceptivo, si bien es cierto que muchas de ellas no mantienen relaciones sexuales. Extrapolando los datos de los que disponemos, podríamos concluir que al menos un 9% de las mujeres españolas o aragonesas en edad fértil se encuentran en riesgo de un embarazo no deseado", estima Pérez.