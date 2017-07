Diez razones por las que es beneficioso dar el pecho

La fotógrafa zaragozana Pilar Barceló lleva dos años dedicada a un proyecto profesional que surge de la propia experiencia: su maternidad y el periodo de 18 meses de lactancia que dedicó a su pequeño Mateo, de dos años.

"A veces la lactancia va muy bien las primeras semanas y otras no tanto… En mi caso, no lo fue y busqué ayuda en asociaciones como Vía Láctea y Lactaria. Acudí a su grupo de apoyo y me dieron muchos ánimos para seguir. Allí me dieron consejos para corregirme la postura y, como las tomas eran tan largas, hicieron hincapié en que yo estuviese cómoda", relata.

Ahora retrata con su cámara el "enamoramiento único" que se da entre madres e hijos, y lo hace yendo de casa en casa para facilitarle a otras mamás este recuerdo que guardarán para siempre consigo.