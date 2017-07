Entidades de enfermos y trasplantados hepáticos impulsan la campaña 'Cambia la historia'

El objetivo es concienciar sobre el cambio que han supuesto los nuevos tratamientos para el virus de la hepatitis C (VHC) en las vidas de miles de pacientes, así como en la práctica médica. En Aragón, según los datos aportados por la asociación autonómica, unos 1.500 pacientes han recibido los tratamientos para eliminar el virus en los últimos dos años.

A través de los perfiles de FNETH en YouTube, Facebook y Twitter con el hastag #cambialahistoria, la campaña evoca el universo cinematográfico y recuerda que los mejores finales felices no son los de las películas, sino los que se producen en la vida real, han informado las organizaciones promotoras de esta iniciativa en una nota de prensa.

Dos personas curadas de hepatitis C y sus médicos ponen rostro a este hito en un vídeo en el que intercambian recuerdos y experiencias en torno a tres momentos: el pasado de la enfermedad con los antiguos tratamientos, la llegada de los nuevos fármacos y la eliminación del virus.

Este es el caso de los dos pacientes protagonistas de la campaña: Mercedes Herrera y Sabiniano Calvo, antes de curarse hace dos años, probaron diferentes tratamientos, en su mayoría largos y con múltiples efectos secundarios.

"El tratamiento antiguo casi lo vivía como una condena para el paciente porque suponía afectarle mucho a su calidad de vida durante muchos meses", ha precisado el médico de Mercedes durante más de 20 años, Antonio Olveira, especialista en Aparato Digestivo del Hospital Universitario La Paz y uno de los protagonistas de la campaña.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Enfermos y Trasplantados Hepáticos de Aragón, Luis Miguel Barranchina, ha subrayado que además de celebrar que la historia de la hepatitis C ha cambiado, "también queremos recordar la necesidad de realizarse la prueba de la hepatitis C en caso de sospecha como primer paso hacia una vida libre de hepatitis C".