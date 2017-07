Cinco errores que puedes estar cometiendo si siempre te sientes con sueño

¿Existe una manera correcta de dormir? Sí, existe, o por lo menos hay ciertas cuestiones que perjudican el sueño. Si cada mañana te cuesta mucho despertarte y te sientes con sueño todo el día, puede que estés haciendo algunas cosas mal. Te proponemos una lista de errores para que puedas descubrir si te afecta alguno de ellos:

- Cada día te vas a dormir a una hora diferente. Todos los especialistas insisten en que el cuerpo debe mantener una rutina de sueño, incluso se llega a hablar de jet lag del fin de semana para aquellos que del viernes al domingo trasnochan y duermen luego hasta tarde.

- Duermes con tu perro. Le tienes mucho cariño y te dan pena esos ojitos que pone cuando lo mandas a la alfombra, puede que incluso te sientas más protegida con tu perro subido en la a cama, pero sus movimientos podrían interrumpir tu ciclo de sueño sin que te percates de ello. Por no hablar de que el pelo de perro puede hacerte estornudar o causarte flujo nasal, no importa que no seas alérgica.