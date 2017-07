Dieta: los errores que se cometen en la oficina

De acuerdo que cada día en la oficina hay alguien que cumple años o que trae dulces para festejar cualquier cosa pero, si pensabas que estos son los únicos peligros para tu dieta, te equivocas de lleno, porque lo que hace aumentar el recuento de calorías son las costumbres aparentemente más inocentes. Aquí tienes un repertorio de hábitos erróneos que debes evitar:

1. Saltarse el desayuno para llegar a la oficina antes que nadie. Ser el primero en llegar a la oficina nos permite dar una buena impresión y ayuda a planificar mejor las tareas del día, pero comenzar la jornada sin la dosis necesaria de carburante, provocará un bajón de energía a media mañana que acabará empujándote a comer algo rápido, que sumará calorías sin sentido a tu dieta. Mejor madrugar un poco más que marcharse de casa sin desayunar.

2. No resistirse a la llamada de los dulces. ¿Qué más da un bombón o un caramelito? No mucho, pero si se van sumando a otros picoteos al final del horario laboral puede ser unas 250 calorías tontas de más, que al cabo de la semana son unas 1.250 ingeridas sin necesidad. La solución ideal sería mostrarse sordo a todas estas tentaciones pero como eso no suele ser posible, al menos debemos ser conscientes de lo que suponen en nuestro recuento de calorías y preguntarnos por qué nos vamos a comer uno de esos pastelitos que han aparecido en la oficina: por hambre real, por interaccionar socialmente o por simple costumbre, y decidir si realmente necesitamos comérnoslo.