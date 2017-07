Caminar con un perro ayuda a incrementar la actividad física en las personas mayores

Caminar regularmente con un perro ayuda a incrementar la actividad física en las personas mayores, especialmente en invierno, según ha demostrado un estudio realizado por investigadores de la Universidad de East Anglia (UEA) y el Centro de Investigación de la Dieta y la Actividad (CEDAR) de la Universidad de Cambridge (Reino Unido).

Publicado en el 'Journal of Epidemiology and Community Health', los investigadores analizaron a más de 3.000 personas mayores, quienes tuvieron que responder si tenían o no perro y cuánto caminaban al día.

Además, se les facilitó un acelerómetro para medir su actividad física durante siete días, si bien los resultados fueron analizados teniendo en cuenta las condiciones climatológicas y la hora de la salida y puesta del sol.