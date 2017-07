Un estudio revela un alto riesgo de cáncer en supervivientes del Holocausto.

Los supervivientes del Holocausto estuvieron expuestos a una variedad de factores que han sido relacionados con el cáncer. Siegal Sadetzki, del Centro Médico Chaim Sheba en Israel, y sus colegas se preguntaron si el hambre, el hacinamiento, las enfermedades infecciosas y el estrés psicológico que sobrevivieron podrían haber contribuido al desarrollo del cáncer en algunos individuos.

Para investigarlo, el equipo estudió a 152.622 supervivientes del Holocausto que fueron seguidos durante más de 45 años. Se usaron dos definiciones separadas de exposición. Una de ellas se basaba en el derecho del individuo a recibir una indemnización de acuerdo con un conjunto de leyes y la otra se basaba en el país de origen, utilizando una clasificación de países durante la guerra en aquellos que estaban directamente gobernados por la Alemania nazi y otros países no ocupados.

Más riesgo de cáncer colorrectar y de pulmón

El cáncer fue diagnosticado en el 22% de los que recibieron una compensación por sufrir persecución durante la guerra frente al 16 por ciento de aquellos a los que se les negó la indemnización. Los supervivientes a los que se les concedió compensación tuvieron un riesgo un 6 por ciento mayor de desarrollar cualquier tipo de cáncer que aquellos a los que se les negó la compensación, con un 12 por ciento más de riesgo de cáncer colorrectal y un 37 por ciento mayor riesgo de cáncer de pulmón.

Los nacidos en países ocupados registraron un 8 por ciento más de riesgo de desarrollar cáncer que los nacidos en países no ocupados, así como un 8 por ciento y un 12 por ciento más de riesgo de cáncer colorrectal y cáncer de pulmón, respectivamente. Los investigadores no observaron riesgos elevados de cáncer de mama y cánceres ginecológicos entre las mujeres supervivientes. "Los datos enfatizan la importancia de aprender sobre el efecto combinado de varias exposiciones que se producen intensa y contemporáneamente sobre el riesgo de cáncer, como las que desafortunadamente ocurrieron durante la Segunda Guerra Mundial -afirma el profesor Sadetzki--. Tal inspección no puede realizarse mediante estudios experimentales y sólo podría evaluarse mediante el uso de encuestas epidemiológicas observacionales".

Un editorial que acompaña al artículo sobre este trabajo señala que las asociaciones detectadas por el profesor Sadetzki y sus colegas entre la extrema privación experimentada por los supervivientes del Holocausto y el cáncer también pueden tener paralelismos con otros eventos extremos que sufre la población, como grupos raciales/étnicos minoritarios que padecen severa privación social a lo largo del tiempo.