Los beneficios de correr en el agua

1.- Tonifica la parte inferior del cuerpo. Una de las grandes ventajas del pool running es el modo armonioso en el que esculpe las zonas del cuerpo que se ponen en movimiento. La resistencia del agua y la necesidad de mantener el equilibrio convierte el desarrollo de esta actividad en un ejercicio exigente que nos obliga a poner en acción cada músculo, consumiendo importantes dosis de energía.

2.- Ayuda a adelgazar. La actividad física quema calorías, esto es más que sabido. Pero ¿eras consciente de que, realizada en el agua, su eficacia aumenta? Esto sucede porque la temperatura del agua obliga al cuerpo a elevar el calor en nuestro organismo, para lo que recurre a quemar las grasas en reserva. Para que esto sea realmente eficaz, la carrera debe mantener un ritmo sostenido y exigente.

3.- Reduce el riesgo de lesiones. Frente a lo que pasa en otras disciplinas, el riesgo de lesionarse practicando el pool running es casi cero. No es raro que el origen de este deporte fueran los ejercicios de rehabilitación en persons con daños musculares o de ligamentos. El hecho de que se corra en el agua hace que músculos y articulaciones no sufran por el impacto con el suelo, como sucede cuando se hace running normal. Además de que, evidentemente, no existe riesgo de caer y golpearse.

4. Alivia del calor. En verano casi nadie tiene ganas de hacer deporte, el calor cansa y restringe las fuerzas, reduciendo el ejercicio físico a horas incómodas, o muy temprano o muy tarde. Con el pool running sucede todo lo contrario, ya que a todos nos dan ganas de meternos al agua en verano. Hacer ejercicio en la piscina permite limpiarse de toda el cansancio y la pereza típica de los meses ‘calientes’.

