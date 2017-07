El herpes zóster aumenta el riesgo de infarto y de accidente cerebro-vascular

Los pacientes que tienen herpes zóster pueden correr un riesgo mayor a sufrir un ataque al corazón o un accidente cerebro-vascular, informaron este lunes científicos surcoreanos. Sus investigaciones determinaron que las personas con esta infección tienen 41% más de posibilidades de padecer un problema cardiovascular, al comparar sus muestras con las de pacientes de la misma edad y que no sufren este problema.

Las personas con herpes zóster corren 59% más de riesgo de tener un infarto y un 35% más de sufrir un accidente vascular cerebral, según el estudio publicado en el 'Journal of the American College of Cardiology'. El herpes zóster, causado por el virus de la varicela, aparece en forma de erupción cutánea sobre la terminación de los nervios y puede provocar fuertes dolores.

El riesgo cardiovascular es más alto durante el primer año tras la infección, de acuerdo con la investigación, que también estableció que la posibilidad de sufrir un accidente cerebro-vascular es más elevado en pacientes de menos de 40 años.