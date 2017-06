El odio a los lunes tiene explicación, y está en la ciencia

¿Cuál es el peor día de la semana? Si estás pensando en el lunes, es probable que coincidas con una amplia mayoría que ve cada principio de semana como misión imposible. Después de un intenso fin de semana, en el que has podido disfrutar de una escapada, de una cena con amigos o simplemente te has dedicado al noble arte de no hacer nada, es natural que el domingo por la noche te inunde esa sensación de angustia que se transforma en un odio incomprensible -no tan incomprensible después de leer este artículo- cuando el irritante despertador suena al día siguiente.

Un odio que está más que justificado, o al menos así lo señalan diversos estudios científicos.

Uno de los motivos de este odio es el cambio en los patrones de sueño. Generalmente, aprovechamos sábado y domingo para dormir durante más tiempo, con el objetivo de reponer las horas que no hemos dormido entre semana. No obstante, y según un estudio de la Universidad de Flinders, en Australia, dormir horas extra durante el fin de semana puede alterar nuestro reloj biológico, lo que se traduce en un inicio de semana más pesado de lo habitual, ya que nuestro cuerpo tiene que adaptarse de nuevo a la rutina.