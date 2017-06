Las asociaciones médicas alaban que se amplíe el plan de la hepatitis C a todos

La Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas (AEHVE), que integra a siete asociaciones médicas y de pacientes nacionales, afirma que es un "gran paso adelante" el acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, en el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, para ampliar el Plan Nacional de la Hepatitis C hasta el año 2020 con el objetivo de tratar a todos los pacientes con los nuevos fármacos de última generación.

No obstante, lamentan que "ese paso adelante no se haya producido en el terreno del cribado a poblaciones de riesgo", ya que se estima que el infradiagnóstico de la hepatitis c alcanza a entre el 35 y 50 por ciento de los pacientes infectados. "Para la eliminación de la hepatitis C necesitamos no sólo tratar a todos los pacientes diagnosticados, sino también sacar a la luz el VHC oculto", ha explicado el coordinador de la Alianza Javier García-Samaniego.

La AEHVE, que entre sus objetivos tiene trabajar por la eliminación de la hepatitis C en 2021, está integrada a la Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH), la Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD), la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC), la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP), la Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos (FNETH), y la Asociación Catalana de Enfermos de Hepatitis (ASSCAT).