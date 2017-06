Cómo donar médula ósea: desmontando mitos

"Estás inscrito como donante de médula ósea, pero NO has donado". Aunque pueda generar confusión, inscribirse es solo la primera fase de este proceso, pero no por ello es menos importante. "En el momento en que una persona se inscribe, ya aparece la posibilidad de salvarle la vida a alguien. Pero si uno no se inscribe, nunca estará esa posibilidad", añade Clavería, expaciente de leucemia linfoblástica aguda. En España, hay un total de 300.000 personas inscritas en el REDMO y, en concreto, la comunidad aragonesa ha aportado en lo que va de año cerca de "mil nuevas posibilidades" de salvarle la vida a otra persona. Esta fase se realiza en el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón, en Duquesa Villahermosa, firmando un documento para que los datos personales sean tratados en un registro español que está conectado con los registros de otros países del mundo. "Hay más de 70 registros en el mundo y más de 30 millones de personas que han hecho ese proceso. Aunque solo va a donar médula ósea una minoría, es muy interesante contar con unos registros muy amplios porque cuantas más personas tienes registradas, más posibilidades hay de encontrar una médula compatible", destacan.