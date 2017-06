"El cáncer es un problema que nos afecta a todos y es un reto compartido avanzar en esta lucha"

El año pasado, según cifras de la asociación, se destinaron ocho millones de euros a la investigación oncológica. En 2017, el presupuesto que se le va a dedicar será de 12 millones de euros; y el reto -subrayan desde la entidad- es alcanzar en 2020 los 20 millones de euros anuales para investigar en oncología. "Este es un esfuerzo económico muy importante para la AECC que no conseguiremos más que con el apoyo de toda la sociedad española. Es un apoyo que ya estamos recibiendo, pero que estamos convencidos de que se va a reforzar", asegura Patxi García, gerente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Aragón.

Cuando se refiere agradecido a la sociedad española, el gerente aragonés de la AECC hace especial hincapié en todas aquellas personas individuales, socios y donantes, que les apoyan a diario; pero también en "el tejido empresarial de este país que poco a poco está entendiendo que el cáncer es un problema que nos afecta a todos", y que atañe también de manera muy importante a las empresas y a la economía de este país. "Por eso -añade- es un reto de todos el avanzar en la lucha contra el cáncer cada año para mejorar la supervivencia y la calidad de vida de las familias".

P. ¿Qué proyectos estáis financiando actualmente?

R. Hay proyectos de investigación financiados por la AECC a todos los niveles. Por un lado, se apoya la investigación de base, como es el caso de Pablo Iruzubieta y de muchos otros jóvenes españoles, para que vean un posible futuro en la carrera investigadora y porque de ellos depende que en los próximos años tengamos una buena cantera de investigadores en España.

Por otro lado, se apoya también todo tipo de trabajos de investigación, grupos estables con grandes proyectos como el que lidera Ana Bigas y muchos otros de toda España. A este nivel, se investiga en todos los momentos de la enfermedad y destinamos también fondos a todas las ubicaciones de tumores, no solo a los más frecuentes –en colon, mama o pulmón, que por supuesto investigamos–, sino también a otro tipo de tumores no tan frecuentes que no cuentan con tantas posibilidades de financiación y que necesitan, por ello, el apoyo de la Fundación Científica de la AECC para poder trabajar.

P. Ante la falta de ayudas públicas, cada vez más proyectos salen adelante con financiación privada. ¿Qué se siente al ser parte de estos grupos de investigación que pueden dar resultados que aproximen a una cura?

R. Se siente una gran responsabilidad. Ser conscientes de que en números absolutos el apoyo de la Fundación Científica de la AECC a la investigación oncológica es relevante y cada vez más importante de alguna manera te hace notar el peso de la responsabilidad. Ahora tenemos que seguir haciéndolo y tenemos que incrementar ese esfuerzo para conseguir avances importantes en la lucha contra el cáncer. Nosotros trabajamos convencidos de que algún día se conseguirá avanzar mucho en esta enfermedad en la que se están logrando ya grandes cosas, y ojalá lleguemos a un punto en el que el cáncer no sea la principal causa de muerte en nuestro país, sino que las personas vivan con cáncer y vivan durante mucho tiempo con una buena calidad de vida.

P. ¿Cuáles han sido, en los últimos años, los principales logros de la AECC en la lucha contra el cáncer?

R. Un logro importante es habernos convertido en referente en la lucha contra el cáncer en nuestro país acompañados por un montón de organizaciones que luchan contra la enfermedad en Aragón y en toda la geografía española. Contando con el apoyo de todas esas organizaciones hemos servido de aglutinadores de ese esfuerzo que la sociedad quiere dedicar y está dedicando a la lucha contra el cáncer.

Por otro lado, seguimos convencidos de cosas concretas que han sido importantes en los últimos años, como el hecho de que se incluyera en la cartera básica de servicios sanitarios el programa de cribado poblacional de cáncer colorrectal. Aún queda recorrido hasta el año 2020, pero ojalá que para entonces estemos todos los españoles incluidos en el programa de cribado de 50 a 69 años. El haber conseguido que se avance en este camino es verdaderamente importante y muy relevante porque el cáncer colorrectal es el más frecuente de todos y el que más vidas se lleva por delante. Cuando toda la población de 50 a 70 años esté incluida en el programa de cribado habrá cambiado totalmente esta situación. La supervivencia al cáncer colorrectal estará por encima o rondando el 90% y ya no será un problema como lo es ahora porque lamentablemente se detecta tarde. Ese es un logro en el que la AECC ha tenido mucho que ver a la hora de presionar a la Administración para que sean sensibles y vayan avanzando en esa ayuda. Por otro lado, todos los programas que están en funcionamiento de apoyo a los pacientes oncológicos y a sus familias, tanto a nivel psicológico como social, siguen siendo uno de los campos de trabajo más importantes de la asociación. Este es un tema que de momento en nuestra Sanidad está muy poco atendido y la acción de las organizaciones como la AECC es fundamental aportando recursos para apoyar a las personas con cáncer y a sus familiares en todos los momentos de la enfermedad.

P. ¿Cuándo acude la gente a vosotros?

R. El momento del diagnóstico es muy duro, pero también hay pacientes que requieren apoyo psicológico una vez recuperados, porque es entonces cuando empiezan a aflorar determinadas cuestiones que estaban soterradas porque estaban pendientes de lo principal que, en definitiva, era su salud y la curación del cáncer. Cuando lamentablemente el paciente fallece, estamos también acompañando a los familiares en el proceso de duelo y, todo eso, con recursos aportados por la AECC con el apoyo de toda la sociedad, sin la que no podríamos hacerlo.

P. Uno de los retos pendientes en Aragón era mejorar los cuidados paliativos pediátricos. ¿Se ha logrado en el último año?

R. Se ha avanzado bastante, y ya en breve va a empezar a funcionar la unidad de cuidados paliativos pediátricos que dará apoyo a las unidades de adulto para atender también a los niños en sus domicilios. Este modelo servirá de referente para atender así a toda la geografía aragonesa, que es muy extensa, y es difícil hacerlo de otra manera. El hecho de que las familias cuenten con este tipo de apoyo tan importante en sus domicilios es algo muy positivo porque hasta la fecha no podían contar con ello; se tenían que apoyar públicamente en sus médicos de Primaria, que lo hacen muy bien, pero necesitaban el respaldo de una unidad especializada en cuidados paliativos pediátricos, que muy pronto entrará en funcionamiento.

P. Según los expertos, el desarrollo de los servicios de cuidados paliativos reduciría también las demandas de eutanasia. ¿Cómo influye el estar acompañado en esos momentos?

R. Estar acompañado en los últimos momentos de la enfermedad es fundamental. Requiere un equipo multidisciplinar compuesto por supuesto por personal sanitario –médico, enfermero, etc.– pero también por personal especializado: psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales que den apoyo no solo al paciente sino también a la familia... Nosotros abogamos por aportar vida a los días, que todos los pacientes tengan la mejor calidad de vida hasta el último momento de sus vidas. Y ese es el planteamiento fundamental de la asociación, por lo que trabajamos y seguiremos trabajando, porque mientras hay vida hay que estar apoyando a esas personas y garantizar las mejores condiciones en todo momento.

P. Si tuviera que lanzar un mensaje de esperanza a la sociedad. ¿Cuál sería?

R. Tenemos un lema que usamos bastante que es: 'si tienes cáncer y nos necesitas, estamos aquí'. Queremos que todo el mundo sepa que si necesita apoyo, orientación o información porque está padeciendo cáncer o alguien cercano está padeciendo la enfermedad, nos tiene aquí y puede contar con nosotros en todo momento para apoyarles en lo que necesiten. Estamos acompañando a las familias en todos los momentos de la enfermedad, convertidos en servicios gratuitos y universales para que toda la población pueda acceder a ellos sin reunir ningún tipo de requisito: simplemente que lo necesite y contacte con cualquiera de nuestras sedes.

- Leer más testimonios de la IV Marcha contra el cáncer.

- ¡Apúntate a la Marcha!

Ir al suplemento de salud.