¿Dime qué piel tienes y te diré qué protector necesitas?

A la hora de tomar el sol, no todo el mundo puede usar el mismo protector, porque hay pieles que se queman con más facilidad que otras. Por este motivo, para elegir el fotoprotector más adecuado hay que tener en cuenta una serie de factores, entre los que es muy importante destacar quién se lo va a aplicar, ya que no es lo mismo una crema para niños que otra para adultos. U otros factores, como el tipo de piel ya que hay cremas y geles adecuados para pieles secas, grasas, normales, con tendencia acnéica... Así, por ejemplo, habrá que elegir por texturas menos grasas para pieles acneicas o texturas más hidratantes para secas. Incluso sprays y geles para zonas pulposas o para las personas a las que no les gusta brillar como una bombilla mientras toman el sol.