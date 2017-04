En Zaragoza, Huesca, Monzón y Teruel está presente la Asociación Párkinson Aragón, una entidad que lleva trabajando con los pacientes más de 20 años. Pilar Gracia, enferma desde hace 10 años, acude todas las semanas a la sede de esta entidad para mejorar su calidad de vida. “Voy a clases de logopedia para no perder el habla. El apoyo psicológico también es importante y hacemos gimnasia para mantener la movilidad”, explica esta vecina de Zaragoza.

“Cuando me lo diagnosticaron lloré todo el día”, comenta Pilar. Sin embargo, pronto lo aceptó y no se rindió. “No me iba a parar, tenía claro que el temblor no iba a poder conmigo”, concluye.

Ir al suplemento de salud.