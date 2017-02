Las tasas de cáncer colorrectal aumentan en la generación X y los 'millennials'

Las personas nacidas alrededor de 1950, cuando el riesgo de cáncer colorrectal era más bajo, los nacidos en 1990 tienen el doble de riesgo de sufrir cáncer de colon y el cuádruple el riesgo de cáncer de recto, según concluye un estudio dirigido por científicos de la Sociedad Americana del Cáncer y que se publica en 'Journal of the National Cancer Institute'.