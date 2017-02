La nueva 'epidemia' del siglo XXI: el 'sitting' o estar sentado seis horas al día

Hasta la fecha, numerosas publicaciones internacionales y diferentes trabajos de centros y universidades de todo el mundo han analizado el fenómeno del sedentarismo y la incorporación de las nuevas tecnologías en nuestra vida vinculando estos hábitos con el riesgo de desarrollar diferentes enfermedades. Así, desde que en 2010 James Levine, director de la norteamericana Clínica Mayo, se volcase en la Iniciativa contra la Obesidad de la Universidad Estatal de Arizona, el fenómeno ya bautizado con el extranjerismo 'sitting' no ha dejado de estudiarse.

Las conclusiones de la Sociedad Americana del Cáncer y del European Heart Journal a este respecto no son nada halagüeñas: "no importa que practiques deporte durante una, dos o tres horas después de tu jornada laboral, si durante la misma has estado sentado seis horas seguidas".

El motivo, explica el quiropráctico Ata Pouramini, es el propio diseño del cuerpo humano, creado para el movimiento. "Si a esas seis horas, le sumamos la media que permaneces durmiendo (entre siete y ocho), dicha función queda como algo residual . Además, tenemos que tener en cuenta que no solo es el trabajo el que nos tiene sentados, sino también el ocio , el transporte y las comidas", puntualiza.

Consecuencias de trabajar sentado

Ante tanta inmovilidad, quien ve también desnaturalizada su función orgánica es el soleo, un músculo de la pantorrilla responsable del retorno venoso de la sangre al corazón. A juicio de este experto, su inactividad tiene, entre otras, las siguientes consecuencias:

"El estar sentado sin control horario produce sobrepeso y obesidad, y también diabetes de tipo 2, la asociada a las malos hábitos de vida", señala Pouramini, quien detalla que la actividad del páncreas se incrementa y de esta forma nos hacemos más resistentes a la insulina.

"Como consecuencia de esta inactividad -continúa el experto- se produce también un aumento de la tensión arterial por la falta de actividad, una subida del colesterol y mayor riesgo, por tanto, de padecer problemas cardiovasculares".

Además, Pouramini hace hincapié en una de las consecuencias más conocidas por la población, y es que "la inmovilidad favorece la retención de líquidos y los problemas circulatorios".

En cuanto a nuestro sistema músculo-esquelético, este experto advierte del incremento de dolores de espalda y cervicales, así como del debilitamiento general del sistema óseo, que en personas mayores supone un mayor riesgo de fracturas de vértebras y cadera.

¿Cómo luchar contra el 'sitting'?

A la espera de tener oficinas con cintas para caminar o con salas de reuniones sin sillas, entre otras posibilidades por las que ya están apostando algunas multinacionales, "lo primero -según Pouramini- es la concienciación; y lo segundo, la puesta en práctica de unos sencillos trucos que aliviarán a nuestro organismo". El experto propone introducir el movimiento en nuestra rutina de trabajo con la siguiente dinámica: "veinte minutos sentados, ocho de pie y dos en movimiento". Otra cuestión es ya cómo adaptarlo a los diferentes puestos de trabajo...

