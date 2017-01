Recomiendan no dorar demasiado las tostadas para evitar el cáncer

Las tostadas no se deberían dorar demasiado y habría que consumirlas con un color amarillento a fin de reducir la ingesta de un químico que podría causar cáncer, informó este lunes la Agencia británica de Normas Alimentarias (FSA, en inglés).



Los expertos han hecho este lunes esta recomendación, que pide se aplique también a otros alimentos ricos en almidón, como las, puesto que hornearlos,No obstante, la organización británica '', que investiga esta enfermedad, puntualizó este lunes queSegún la FSA -organismo que hace recomendaciones sobre alimentación a la población-,que han sido cocinados por encima de los 120 grados centígrados, entre ellos patatas fritas, pan, cereales, galletas, tartas o café.Este compuesto también se puede incrementar en la cocina de casaLa FSA hizo una particular advertencia en el caso de las tostadas, al considerar queDurante el proceso de cocción,, así como el sabor y aroma asociado a ese proceso.La FSA ha resaltado que no está claro cuánta acrilamida puede tolerar el ser humano, por lo que recomienda a la población que, para prevenir, haga algunos cambios a la hora de cocinar los alimentos.Añade que, por lo que los expertos asumen que lo mismo puede ocurrir en los humanos, si bien no hay pruebas contundentes sobre esta posibilidad.Ir al suplemento de salud