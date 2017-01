Las mujeres que no hacen deporte tienen 71 % más de riesgo de cáncer de mama

Las mujeres españolas que hacen una vida sedentaria tienen un 71 % más de riesgo de desarrollar cáncer de mama que aquellas otras que cumplen las recomendaciones internacionales sobre ejercicio físico.



Y lasde la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la población adulta en general son las de realizar(andar a buen paso), en el que aumenta mucho la potencia cardiaca y la sudoración.Seguir una adecuada actividad física tiene un efecto preventivo sobre la aparición de este tumor en mujeres pre y postmenopáusicas y en todos los subtipos moleculares, una cuestión a tener en cuenta dada la incidencia de casos de sobrepeso y obesidad registrados en España y que la

El estudio

Estas son las principales conclusiones delepidemiológico, en el que han participado 23 hospitales españoles de nueve comunidades autónomas, y 1.017 mujeres de entre 18 y 70 años recién diagnosticadas de cáncer de mama y otras tantas sanas.El estudio, que ha sido presentado por la investigadora del Instituto de Salud Carlos III, Marina Pollán, acompañada por los prestigiosos oncólogos Miguel Martín, presidente de Geicam, y Ana Lluch es pionero en tener en cuenta el subtipo HER2 positivo y en proporcionar información sobre el efecto del ejercicio en los demás subtipos tumorales.La investigación concluye que el, acorde con esas recomendaciones de la OMS, es especialmente, mientas que parece menos claro en el caso de las mujeres con un tumor triple negativo, que son las que no expresan ningún receptor.En la mayoría de los estudios de este tipo, las mujeres que participan son postmenopáusicas, pero en esta investigación el grupo de premenopáusicas era casi del 50 %, por lo que se ha podido establecer el efecto del ejercicio en ambos grupos de mujeres.El ejercicio, según el estudio, tiene mayor efecto protector en las mujeres premenopáusicas que en las postmenopáusicas, que necesitan hacer un ejercicio más intenso para obtener el mismo nivel de protección.

Beneficios del ejercicio físico en la evolución del cáncer

Geicam quiere centrar este año una línea de investigación en losbeneficios del ejercicio en la evolución del cáncer y generar una red de especialistas en ejercicio físico oncológico pautado y controlado para prevenir y reducir los efectos secundarios de los tratamientos.Este tipo de ejercicio, según el doctor Martín,, y de hecho, como ha explicado la doctora Lluch en el Congreso internacional de San Antonio, en el que se expone las últimas investigaciones de vanguardia sobre cáncer de mama, se incidió en la importancia de los cambios de estilo de vida.En ese Congreso se presentó un estudio que concluyó que el ejercicio físico de tres o más horas a la semana, después del diagnostico del cáncer de mama, puedede las pacientes en prácticamente la mitad de las mujeres.En otro estudio presentado, ha detallado, se constató además que los, con disminución de grasas e incremento de vegetales, se produce un aumento en la supervivencia."El ejercicio físico lo tenemos que recomendar; no vale dinero, no hay coste adicional y, en cambio, disminuye la probabilidad de recaída de las mujeres con cáncer de mama", ha aconsejado Lluch, quien ha considerado clave los estudios que se están realizando sobre biomarcadores. La identificación de los biomarcadores, ha explicado, puede llevar a los oncólogos a conocer mejor las pacientes que pueden responder a los tratamientos que hay actualmente y los que no van a hacerlo.Pero, además,porque éstas pueden cambiar.