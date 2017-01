Imágenes relacionadas con el tabaco, ausentes solo en una película de James Bond

Las imágenes relacionadas con el tabaco han estado presentes en todas las películas de James Bond hasta la fecha, salvo una, desde que el agente británico apareció en las primeras salas de cine en 1962, según concluye un análisis. Aunque el agente secreto ha dejado de fumar en sus apariciones cinematográficas desde 2002, Bond sigue expuesto al humo de segunda mano, incluso procedente de sus parejas sentimentales.



El tabaquismo de esta saga influye en las personas de 10 a 29 años

Teniendo en cuenta los vínculos entre el consumo de tabaco en las películas y los adolescentes que fuman y que la serie de películas de James Bond es la carrera más larga y la saga con mayor recaudación en todo el mundo,, en Nueva Zelanda.Aunque varios estudios han profundizado en varios aspectos del estilo de vida de Bond, no se ha realizado ninguna consideración detallada del contenido relacionado con el tabaco y su potencial impacto en la salud desde que el espía apareció por primera vez en 1962, destacan los investigadores.Por lo tanto,, desde 1962 ('Dr. No') hasta la última, 'Specter', en 2015. Encontraron el pico de tabaquismo de Bond en la pantalla durante los años 60, fumando en el 83% de las películas producidas en esa década, después de lo cual fue cayendo hasta que dio su última calada en 2002.Aunque el consumo de tabaco ha disminuido entre las parejas sexuales de Bond durante las décadas, todavía fuman, como se vio más recientemente en 2012 en 'Skyfall'., aunque la naturaleza típicamente breve de sus relaciones románticas habría al menos frenado parte del impacto, sugieren los investigadores.en el 80% de las películas producidas durante esa década, pero nunca más después de 1989. Y la marca de cigarrillos aparece en dos películas: en 1979 (Marlboro en 'Moonraker'); y en 1989 (Lark en 'Licencia para matar'), como parte de un acuerdo de colocación de productos con Philip Morris para abrirse al mercado japonés de cigarrillos.En general,En la película más reciente, en 2015, ninguno de los principales asociados con Bond fumaba, pero otros personajes todavía lo hacían, sumando un estimado de 261 millones de 'impactos del tabaco' entre las personas de 10 a 29 años de edad en Estados Unidos., con el primer ejemplo en 1967 ('Sólo se vive dos veces'), con distintas referencias hechas en 1974, 1979, 1997. Y en 1999, la señorita Moneypenny arroja el regalo de Bond de un cigarro a la papelera con disgusto ('El mundo no es suficiente').Sin embargo,desde una perspectiva de salud pública, especialmente dada la popularidad de la serie", escriben los investigadores., ya que 007 ha esquivado miles de balas, bebe mucho alcohol y, a menudo, conduce muy rápido, señalan, además de que una buena parte de sus parejas sexuales (nueve de 60) han tratado de desactivarle, capturarle o matarle.