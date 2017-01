Científicos descubren un fármaco que aumenta la masa de grasa buena

Científicos de los Institutos Gladstone, en San Francisco, California, Estados Unidos, han identificado un fármaco aprobado por la agencia estadounidense del medicamento (FDA, por sus siglas en inglés) que puede crear la huidiza y beneficiosa grasa marrón. Los ratones tratados con el medicamento tenían más grasa marrón, metabolismos más rápidos y menor aumento de peso corporal, incluso después de ser alimentados con una dieta alta en calorías.



El medicamento se dirige a una proteína

. La grasa marrón es diferente de la grasa blanca más comúnmente conocida, que almacena energía. En contraste, la grasa marrón ayuda al cuerpo a quemar energía a través del calor.En adultos, las personas con mayores cantidades de grasa marrón tienen menor masa corporal, y el aumento de la grasa marrón en una cantidad tan pequeña como 50 gramos podría llevar a una pérdida de entre 10 a 20 libras (entre 4,54 y 9,07 kilogramos) de peso en un año."Introducir la grasa marrón es un nuevo enfoque emocionante para tratar la obesidad y las enfermedades metabólicas asociadas, como la diabetes", subraya el primer autor del estudio, Baoming Nie, exinvestigador postdoctoral en Gladstone. "Si podemos crear reservas adicionales de grasa marrón y aumentar su función en el cuerpo, podríamos quemar más fácilmente la energía almacenada en forma de grasa blanca", añade.En el nuevo estudio, publicado en, los científicos del laboratorio del investigador senior de Gladstone Sheng Ding, usaron la reprogramación celular para convertir células precursoras de músculo y células de grasa blanca en células de grasa marrón.El químico ganador -un fármaco anticanceroso llamado bexaroteno (Bex)- sorprendió a los científicos, ya que se dirige a una proteína que anteriormente no se había demostrado que estaba involucrada en la generación de grasa marrón., que controla una red de otras proteínas celulares. La activación de RXR desencadenó una cascada de cambios en las células precursoras musculares y la grasa blanca que finalmente las convirtió en células semejantes a la grasa marrón. Específicamente, cuando el RXR fue estimulado por Bex, activó los genes necesarios para producir grasa marrón y desactivó los genes relacionados con la grasa blanca o el músculo.Para probar cómo de bien controla Bex el peso corporal, los autores alimentaron a ratones con una dieta alta en calorías durante cuatro semanas, pero solo trataron a la mitad de los roedores con el fármaco.y ganaron menos peso que los que recibieron la misma dieta pero no se les dio el fármaco.Sin embargo, mientras que Bex es muy eficaz en la creación de células de grasa marrón, no es un medicamento muy específico, y hay varios potenciales efectos secundarios que pueden surgir de tomarlo. Nuestra próxima tarea es desarrollar un fármaco más seguro y más específico que solo afecte a los genes implicados en la creación de grasa marrón".