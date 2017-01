Una sustancia derivada de la piña revoluciona el tratamiento de pacientes quemados

La bromelaína, sustancia derivada del tallo de la piña, permite retirar la piel quemada de los pacientes de forma selectiva, lo que favorece la posterior regeneración y marca "un antes y un después" en el tratamiento de pacientes quemados.



Así lo asegura el coordinador médico de la Unidad de Grandes Quemados del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza, Enrique Monclús, que, proceso que consiste en retirar la piel afectada y que no podrá regenerarse., tanto a nivel estético, como de tiempo de hospitalización, calidad cutánea, menor pérdida de sangre y descenso de cirugías para las secuelas", ha detallado este cirujano plástico, precursor de este tratamiento junto a sus colegas del resto de Unidades de Grandes Quemados españolas, que se han ido sumando a la nueva técnica desde su aprobación en el país en 2015.En el proceso de aplicaciónque se encargan de administrar la sustancia en forma de crema sobre las quemaduras y quey retirar los restos de piel afectada.Pero la bromelaína no es un tratamiento curativo por sí mismo, incide el cirujano, sino quebien favoreciendo la regeneración de la propia piel, o bien mediante injertos en las zonas más afectadas donde ya no queda dermis.En cualquier caso, el doctor ha destacado, ya que antes el paciente se tenía que someter a cirugía siempre y ahora solo en un 20% de los casos, según la experiencia en la unidad del Miguel Servet. La dey desde entoncescon este procedimiento que ya se ha convertido en el habitual en quemaduras térmicas graves, frente al tradicional desbridamiento en quemados que se realizaba con el dermatomo, un instrumento quirúrgico provisto de una cuchilla para retirar la piel quemada.Para Monclús, este procedimiento clásico que lleva utilizándose desde los años 70, tiene una clara desventaja:se hace una especie de tabla rasa.Sin embargo, la, "lo que está muerto se lo come y todo lo demás lo deja", algo que fomenta la regeneración de los propios tejidos cutáneos.Ante los resultados obtenidos con la nueva sustancia derivada de la piña en la piel del cuerpo de los pacientes quemados el doctor MonclúsAsí, el equipo del Hospital Miguel Servet se ha convertidode la bromelaína, que se complementa mediante la aplicación de un gel a base de miel de manuka, un cicatrizante con propiedades antiinflamatorias y analgésicas.De momento, ya han tratado as y "no es solo que no vaya mal en la cara, es que es la mejor indicación que tiene el producto", opina el cirujano ante losen los que no ha sido necesario realizar injertos.Para Monclús, esta técnica novedosa que han ido perfeccionando es "espectacular" puesto quey la técnica tradicional del dermatomo acarreaba muchos problemas estéticos con los injertos de piel, así como en los ojos, en la boca y en la nariz."Cuando los médicos hacemos algo nuevo y que además funciona,para que otros profesionales puedan hacer por sus pacientes lo mismo que estamos haciendo por los nuestros", considera el doctor, que ha contribuido a introducir recientemente la bromelaína en Argentina.Así, el uso de este producto derivado del tallo de la piña y, comienza a abrirse camino en países de América Latina, que ya están en proceso de unirse a los que lo han aprobado, como Israel y la mayoría de países de Europa, dondeaugura Monclús, quien espera que el desbridamiento quirúrgico clásico "pase a la historia" y quede reservado para los casos en los que, como las quemaduras de varios días de antigüedad, no se puede aplicar la bromelaína.