El gen de la obesidad no limita el efecto de las dietas o el ejercicio

Investigadores de la Universidad de Navarra, junto con científicos de 10 equipos internacionales, han descubierto que las personas que poseen un perfil genético asociado al aumento de peso corporal -el conocido gen FTO- responden del mismo modo a la dieta, al ejercicio y a los fármacos para perder peso que el resto de la población. Así se ha publicado en The British Medical Journal (The BJM), la cuarta publicación con mayor índice de impacto en el ámbito médico.



En el estudiode Australia, Reino Unido, EEUU, Singapur, Dinamarca, Finlandia, Kuwait, Arabia Saudí, Holanda, Suecia y España. En nuestro país, los investigadores forman parte del equipo PREDIMED-Navarra (Prevención con Dieta Mediterránea) y del CIBERobn Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición, según ha informado la UN en una nota.Su trabajo ha consistido en. "Entre ellos se observó que aquellos que poseían el gen FTO -y estaban por lo tanto predispuestos genéticamente a sufrir obesidad- tenían inicialmente algo más de peso (0,89 kg) que aquellos que no poseían este gen y que constituían la línea base del estudio", explica una de sus autoras, la catedrática de Fisiología de la Universidad de Navarra Amelia Martí.No obstante asegura que constataron "que, lo que indica que la genética no imprime una diferencia". "De hecho, el estudio confirma que los factores del estilo de vida, que podemos modular, son más importantes que el propio perfil genético", añade.La especialista en obesidad de la Facultad de Farmacia y Nutrición de la Universidad de Navarra recuerda que este hallazgo resulta particularmente relevante porqueen todo el mundo, con más de 2.000 millones de adultos con sobrepeso u obesidad, un tercio de la población mundial".En este contexto, Amelia Martí aboga por desarrollar, con urgencia,. En este sentido, el estudio arroja luz sobre las dudas que todavía existen acerca del peso de la genética en el desarrollo y la solución de la enfermedad. "Según hemos podido comprobar, tras la intervención de pérdida de peso no había ninguna diferencia en el índice de masa corporal, la circunferencia de cintura o lo kilos perdidos entre, tampoco por origen étnico, sexo, índice de masa corporal inicial ni edad", detalla la investigadora.Los resultados indican que, la adquisición de patrones de alimentación saludable, como la dieta mediterránea, y la actividad física". "Todos ellos, de forma conjunta,", subraya la experta.Además de Amelia Martí, en este estudio han participado los profesores de la Universidad de Navarra Alfredo Martínez, Miguel Ángel Martínez y la investigadora Cristina Razquin.