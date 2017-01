Celaya, "totalmente en contra" de la subida del copago farmacéutico a jubilados

El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sebastián Celaya, se ha manifestado "totalmente en contra de hacer pagar más a los jubilados", en relación a las declaraciones sobre el copago farmacéutico de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat.



Celaya ha defendido en declaraciones a los medios en el marco de una reunión del Consejo Asesor de Salud Mental, que hay que derogar el decreto de 2012 que fija el copago farmacéutico.El consejero ha reiterado la importancia de "volver al sistema sanitario donde eran los impuestos los que pagaban y financiaban la tarjeta sanitaria y no la dependencia de que uno tenga o no aportaciones a la seguridad social"."Cuando se vuelva a ese modelo se puede replantear el copago en toda su extensión", ha establecido.A su juicio, la medida que plantea la ministra, que ha hecho alusiones a estudiar un ajuste en el copago de los pensionistas con las rentas más altas, es algo que "sus propios compañeros de trabajo van a echar abajo rápidamente"."Lo que tendría que hacer la ministra es sentarse y hablar con el Congreso Interterritorial, que todavía no ha citado", ha concluido.