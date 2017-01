España solo tiene autorizado uno de los cinco fármacos antiobesidad

Un grupo de investigadores de la Facultad de Farmacia y Nutrición de la Universidad de Navarra ha analizado el panorama del tratamiento farmacológico para la obesidad en Europa y EE. UU., donde existen cinco fármacos antiobesidad prescritos, aunque solo uno de ellos está autorizado en España.



Según el artículo, publicado en la revista Trends in Pharmacological Sciences,para llegar al mercado."Es el caso de España, donde solo se ha comercializado uno de ellos. No obstante, esta revisión nos ha permitido confirmar que l: Fentermina y el topiramato, y, en segundo lugar, el lorcaserin y el bupropion/naltrexone", ha detallado en un comunicado la catedrática en Farmacología María Javier Ramírez.Asimismo, en la revisión se concluye que el abordaje farmacológico "solo es un flanco de la batalla contra esta enfermedad". ": el farmacológico, el genético y tendría en cuenta las peculiaridades de cada persona -que sea o no intolerante a un alimento, diabético, hipertenso-, sus hábitos alimentarios y el tipo de ejercicio que realiza, sus gustos y preferencias, etcétera", añaden los investigadores del CIBERobn Alfredo Martínez y Fermín Milagro.Aunque la cuestión genética parecía anunciar una revolución en el tratamiento de la obesidad, los investigadores de las áreas de Farmacología y Nutrición de la Universidad de Navarra recuerdan que ""."Lo verdaderamente grave", alerta la primera autora Maite Solas, "es el problema de salud que se genera debido a la cantidad de. Entre ellas, enfermedades neurodegenerativas tan graves como el alzhéimer y numerosas, responsables de la mayor parte de las muertes en los países desarrollados".En este sentido, la revisión de los expertos aboga también por, como el control del apetito y del gasto de energía, la distribución de los macronutrientes -proteínas, grasas e hidratos de carbono- en la dieta y el uso de nuevas moléculas bioactivas que ayuden ay complicaciones similares.