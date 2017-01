¿Cuántas calorías tiene un roscón?

En los últimos años, sin embargo, han surgido también otras recetas alternativas -, etc.- para que diabéticos, celíacos o intolerantes a la lactosa no se queden sin probar bocado de este dulce típico de fiestas. Pero...Este postre es, según recuerdan los nutriocionistas,. Así lo destaca, por ejemplo, la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) en las guías que suele elaborar para cuidar la alimentación durante estas fechas.En sus estimaciones,, un ‘dedo’ de turrón 200, el polvorón 120 y un mazapán 80. De esta forma, al comer un trozo de roscón ingerimos más calorías que al tomarnos diez gambas a la plancha (200).Por ello, y con la intención de hacer "menos calóricos" los menús navideños, los expertos proponen algunas alternativas para no acabar de nuevo "empachados" tras la tradicional comida de Reyes : ente ellas, sustituir los canapés por una, ponercomo plato principal y optar por fruta natural (como la piña) en lugar del almíbar a la hora del postre. Además, los expertos insisten también en la importancia de no abusar del dulce y en tener en cuenta, a la hora de elegir el roscón, el aporte calórico extra que supone el relleno de este. Sea nata, trufa o cabello de ángel, ambos añaden de media unas 100 calorías más por cada porción. El consejo de los expertos: "darse un capricho dulce, pero siempre con moderación".- Ir al suplemento de salud