Expertos animan a hacer ejercicio en familia ante el sedentarismo infantil.

El 85 % de los niños no realiza ni siquiera una hora de actividad física diaria, por eso la Fundación Española del Corazón (FEC) anima en una iniciativa a hacer ejercicio en familia porque los padres cumplen un papel "crucial" para cambiar esa dinámica.



Con el fin de concienciar a los padres para, la FEC, en la segunda fase de la campaña internacional 'Children in the city' promovido por la World Heart Federation -Federación Mundial del Corazón- y la UEFA ha lanzado un vídeo para que en el 2017 la actividad física sea uno de los objetivos de la familia.La Organización Mundial de la Salud recomienda que al menos los niños realicen, sin embargo, ocho de cada diez menores no lo hace, a pesar de quey supone uno de los principales factores de riesgo cardiovascular.Por eso, el vídeo relata historias reales que animan a practicar ejercicio en familia, para compartir tiempo y divertirse juntos de manera activa y trata de inculcardesde la infancia.La FEC recuerda que, si bien el 80 % de estas patologías, afortunadamente, se puede prevenir con un estilo de vida saludable, lo que debe hacerse desde la infancia.Los expertos se preguntan si los padres hacen todo lo que está en su mano para que los hijos sean más activos, y, según una encuesta realizada a 522 niños, parece ser que no, ya que una de las peticiones más repetidas son precisamente practicar ejercicio físico.El presidente de la FEC, Carlos Macaya, subraya en un comunicado quepara lograr que los niños huyan de la tendencia sedentaria al ver un ejemplo en su propia casa.