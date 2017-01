El abuso del alcohol aumenta el riesgo de infarto

Investigadores de la Universidad de California en San Francisco (Estados Unidos) han constatado que el consumo abusivo de alcohol eleva el riesgo de infarto de miocardio y otros problemas cardiovasculares, incluso en quienes no tienen antecedentes familiares de una enfermedad cardiaca o presentan otros factores de riesgo conocidos.



No concluyen que la bebida sea la responsable directa

En concreto, según los resultados publicados en la revista, después de tener en cuenta el tabaquismo, la obesidad o la diabetes vieron que solo el abuso de alcohol aumentaba un 40 por ciento el riesgo de tener un infarto.Asimismo,mientras que el riesgo de insuficiencia cardiaca congestiva, un trastorno crónico del bombeo de corazón, era 2,3 veces mayor.A pesar de que algunas investigaciones previas han vinculado el consumo ocasional o incluso diario con una mejor salud del corazón,, según ha defendido Gregory Marcus, principal autor del estudio."Hemos demostrado que, el único fenómeno que los datos anteriores han sugerido que podría ser mitigado por el consumo moderado de alcohol", ha añadido.Para evaluar la conexión entre el abuso de alcohol y los problemas cardíacos,que fueron atendidos, hospitalizados e incluso operados de urgencias entre 2005 y 2009. Alrededor del 1,8 por ciento, unos 268.000 pacientes, habían sido diagnosticados con abuso de alcohol.El aumento del riesgo de infarto, fibrilación auricular e insuficiencia cardiaca congestiva asociado con el abuso de alcohol en el estudio fue similar en magnitud al causado por otros factores de riesgo bien conocidos como la diabetes, la hipertensión o la obesidad.De hecho, calcularon que, 34.000 infartos y 91.000 casos de insuficiencia cardiaca congestiva en Estados Unidos, según los investigadores, que no obstante admiten que el estudio es observacional y no prueba que la bebida sea la causante de estos problemas.Además, otra limitación del estudio es que los datos sobre los pacientes diagnosticados con problemas de abuso de alcohol no especifica cuánto bebían las personas, señalan los autores. De igual modo,pero no fueran diagnosticados como tal, lo que impide determinar qué cantidad de alcohol se considera abusiva y, por tanto, perjudicial.Pese a ello,, según ha añadido Michael Criqui, de la Universidad de California en San Diego , en un editorial que acompaña al estudio.